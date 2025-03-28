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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل فيلمه الأرض السوداء المقرر عرضه في مايو المقبل

النجم كريم عبد العزيز
النجم كريم عبد العزيز

شارك النجم كريم عبدالعزيز جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من كواليس فيلمه الجديد "الأرض السوداء"، حيث ظهر برفقة النجمة ياسمين صبري. وأرفق كريم الصورة بتعليق قائلاً: "فيلم المشروع X، مايو 2025 إن شاء الله." ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

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قصة فيلم "الأرض السوداء"

يتناول الفيلم قصة ضابط شرطة يخوض معركة ضد عصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار عبر عدة دول أوروبية. وخلال مهمته، يلتقي بفتاة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، ليخوضا معًا سلسلة من المغامرات والأحداث الشيقة.

أبطال فيلم "الأرض السوداء" وبلدان التصوير

يضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم:

كريم عبدالعزيز

ياسمين صبري

إياد نصار

عصام السقا

أحمد غزي

مريم محمود الجندي
كما يظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف، من بينهم هنا الزاهد. الفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتم تصوير مشاهده بين الجونة، تركيا، روما، والفاتيكان.


التحضيرات لـ"الفيل الأزرق 3"

بالتوازي مع "الأرض السوداء"، بدأ كريم عبدالعزيز التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق". ونشر المستشار تركي آل الشيخ صورة تجمعه بصناع الفيلم، معلقًا: "اجتماع مثمر مع المخرج مروان حامد، الكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي.. ترقبوا الفيل الأزرق 3 بشكل مختلف وعالمي."

ميزانية ضخمة لـ"الفيل الأزرق 3"

يأتي الجزء الثالث بدعم من هيئة الترفيه السعودية، ومن المتوقع أن يكون العمل ضخم الإنتاج مع الكشف عن تفاصيله قريبًا. يُذكر أن الجزء الثاني من الفيلم، الذي عُرض عام 2019، حقق إيرادات قياسية تجاوزت 103 ملايين جنيه، ليصبح أحد أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

ياسمين صبري ومسلسل "الأميرة"

على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري حاليًا في بطولة مسلسل "الأميرة"، الذي يتناول قضايا مثل الخيانة والأزمات الأسرية. المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشاركها في البطولة:

نيقولا معوض

وفاء عامر

نضال الشافعي

هالة فاخر

هند عبدالحليم
العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

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