موعد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية المتبقية.. إليك التفاصيل
موعد شم النسيم 2025.. مع حلول فصل الربيع رسميًا في 21 مارس، تزايدت عمليات البحث عن موعد شم النسيم 2025، الذي يعد أحد أقدم الاحتفالات المصرية المرتبطة بالربيع، ويتميز بأجواء احتفالية تشمل التنزه في الحدائق وتناول الأسماك المملحة.
موعد شم النسيم 2025
يحلّ موعد شم النسيم لعام 2025 وفقًا للحسابات الفلكية يوم الاثنين الموافق 21 أبريل، ليكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
هل يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025؟
اتجهت الحكومة في السنوات الماضية إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، بهدف منح الموظفين عطلة أطول, وبناءً على هذا النهج، قد يتم ترحيل إجازة شم النسيم إلى الخميس 24 أبريل، إلا أن القرار الرسمي لم يُحسم بعد.
ارتبط عيد شم النسيم بالحضارة الفرعونية، الذي كان يُعرف باسم "عيد شمو"، الذي يرمز إلى بداية الربيع وتجدد الحياة, ويواصل المصريون الاحتفال به عبر تقاليد مميزة تشمل تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، وتلوين البيض، والتنزه في الأماكن المفتوحة للاستمتاع بالأجواء الربيعية.
الإجازات الرسمية الباقية في مصر لعام 2025
كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- عيد الفطر المبارك: الأحد 30 مارس 2025
- إجازة عيد الفطر: الاثنين 31 مارس 2025
- وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025
- عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025
- إجازة عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025
- رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025
- المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025
- عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025
- عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025
- عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025
- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025
- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025
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