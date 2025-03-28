موعد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية المتبقية.. إليك التفاصيل

موعد شم النسيم 2025.. مع حلول فصل الربيع رسميًا في 21 مارس، تزايدت عمليات البحث عن موعد شم النسيم 2025، الذي يعد أحد أقدم الاحتفالات المصرية المرتبطة بالربيع، ويتميز بأجواء احتفالية تشمل التنزه في الحدائق وتناول الأسماك المملحة.

موعد شم النسيم 2025

يحلّ موعد شم النسيم لعام 2025 وفقًا للحسابات الفلكية يوم الاثنين الموافق 21 أبريل، ليكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

هل يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025؟

اتجهت الحكومة في السنوات الماضية إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، بهدف منح الموظفين عطلة أطول, وبناءً على هذا النهج، قد يتم ترحيل إجازة شم النسيم إلى الخميس 24 أبريل، إلا أن القرار الرسمي لم يُحسم بعد.

ارتبط عيد شم النسيم بالحضارة الفرعونية، الذي كان يُعرف باسم "عيد شمو"، الذي يرمز إلى بداية الربيع وتجدد الحياة, ويواصل المصريون الاحتفال به عبر تقاليد مميزة تشمل تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، وتلوين البيض، والتنزه في الأماكن المفتوحة للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

موعد شم النسيم 2025

الإجازات الرسمية الباقية في مصر لعام 2025

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد شم النسيم 2025

عيد الفطر المبارك: الأحد 30 مارس 2025

إجازة عيد الفطر: الاثنين 31 مارس 2025

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025

إجازة عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025

عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025

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