موعد عيد الفطر 2025 في مصر والدول العربية.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل

يترقب المسلمون حول العالم مع اقتراب انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، موعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث يُحدد هذا اليوم بناءً على الحسابات الفلكية ورؤية هلال شهر شوال، ويعد هذا العيد مناسبة دينية واجتماعية هامة، يجتمع فيها الأهل والأصدقاء للاحتفال بأجواء الفرح والتقرب إلى الله بعد شهر كامل من الصيام.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد عيد الفطر 2025 الرسمي وكافة التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد عيد الفطر

الحسابات الفلكية تحدد أول أيام عيد الفطر 2024

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر ومعظم الدول العربية يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

يأتي هذا التقدير بناءً على ولادة هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران مباشرة، والذي تشير الدراسات إلى أنه سيحدث يوم السبت 29 مارس 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

"رؤية الهلال" الفيصل في تحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر 2025

على الرغم من دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر لهذا العام يعتمد على رؤية الهلال، حيث تقوم دار الإفتاء المصرية والجهات المختصة في مختلف الدول العربية باستطلاع الهلال مساء يوم السبت 29 مارس 2025.

وفي حال ثبتت رؤية الهلال في تلك الليلة، يُعلن يوم الأحد 30 مارس أول أيام العيد، أما إذا تعذرت رؤيته، فقد يكون يوم الإثنين 31 مارس هو المكمل لشهر رمضان.

موعد إجازة عيد الفطر في مصر

فيما يتعلق بالإجازة الرسمية لعيد الفطر في مصر، من المتوقع أن تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وتُمنح هذه الإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وتعد فرصة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والاستمتاع بأجواء العيد المميزة.

طقوس الاحتفال بـ عيد الفطر

يحتفل المسلمون بعيد الفطر بمجموعة من العادات والتقاليد التي تبدأ بصلاة العيد في الساحات والمساجد، يليها تبادل التهاني وتقديم الهدايا، خاصة للأطفال الذين ينتظرون "العيدية" بفرح.

كما يشتهر عيد الفطر بتحضير الحلويات التقليدية مثل الكحك والبسكويت، التي تُعد من أهم مظاهر الاحتفال في البيوت المصرية والعربية.

عيد الفطر

الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2025

يستعد الجميع لاستقبال العيد، تبقى الأنظار متجهة نحو دار الإفتاء المصرية والجهات المختصة، التي ستعلن الموعد الرسمي لعيد الفطر هذا العام بناءً على رؤية الهلال، لتبدأ بعدها الاحتفالات والتهاني بهذه المناسبة المباركة التي تمثل ختامًا سعيدًا لشهر من العبادة والصيام.

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