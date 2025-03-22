موعد صرف معاشات أبريل 2025 مبكرًا وزيادة جديدة في يوليو

استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، بهدف تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل حلول العيد، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر أبريل خلال أيام 25 و26 و27 مارس 2025، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم عبر:

البنوك وفروعها المنتشرة في كافة المحافظات.

مكاتب البريد التي تقدم خدماتها للمواطنين.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك.

المحافظ الإلكترونية، سواء في أيام العمل أو خلال العطلات الرسمية.

هذه التسهيلات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها وضمان حصول المستحقين على معاشاتهم بسهولة ويسر.

زيادة جديدة في المعاشات بداية من يوليو 2025

من جانبه، أكد وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات أوشك على استكمال الإجراءات الخاصة بزيادة المعاشات، والتي من المقرر أن تصل إلى 15% اعتبارًا من شهر يوليو 2025.

وأشار الوزير إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة ستُعلن قريبًا، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وحرصًا على إتاحة المعلومات الكاملة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

تنوعت أماكن صرف معاشات أبريل 2025، لتشمل خيارات متعددة تناسب جميع المستفيدين، ومنها:

موعد صرف معاشات أبريل 2025

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

تباينت شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وفقًا لمستويات الدخل، وجاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1,495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1,725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1,840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2,645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2,990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3,335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3,680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4,025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4,370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

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