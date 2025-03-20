بعد التبكير.. اعرف مواعيد قبض معاشات أبريل 2025 وتفاصيل الزيادة

استعدادًا لعيد الفطر المبارك، قررت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تبكير موعد صرف معاشات أبريل 2025، لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين, كما تستعد لتنفيذ زيادة جديدة في المعاشات، المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

أعلن وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات أوشك على الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات، التي ستصل إلى 15% بداية من يوليو 2025, مؤكدًا أن جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة سيتم الإعلان عنها قريبًا، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمستفيدين.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أيام 25 و26 و27 مارس 2025 لبدء صرف معاشات شهر أبريل، على أن تستمر عمليات الصرف عبر البنوك وفروعها ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأتاحت الهيئة إمكانية السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، سواء خلال أيام العمل أو العطلات الرسمية، في إطار خطة تطوير أنظمة المعاشات وتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم بسهولة.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، ليسهل على المستفيدين متابعة تفاصيل المعاش والزيادات الجديدة.

أماكن صرف معاشات أبريل 2025

تنوعت أماكن صرف معاشات أبريل 2025، لتشمل خيارات متعددة تناسب جميع المستفيدين، ومنها:

موعد صرف معاشات أبريل 2025

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

تباينت شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وفقًا لمستويات الدخل، وجاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1,495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1,725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1,840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2,300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2,645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2,990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3,335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3,680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4,025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4,370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4,715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5,060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5,405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

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