زيادة معاشات المعلمين لشهر أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

زيادة معاشات المعلمين لشهر أبريل.. تزايد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر أبريل ومعها كثر التسائل عن زيادة معاشات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

زيادة معاشات المعلمين لشهر أبريل

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد زيادة معاشات المعلمين لشهر أبريل، ويجيب عن التساؤلات بشأن الزيادة في المعاشات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صرف زيادة معاشات المعلمين لشهر أبريل

أعلن جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تبكير صرف معاشات شهر أبريل المقبل، حيث يبدأ أصحاب المعاسات في الصرف يوم 25 مارس الجاري وحتي 27 من الشهر نفسه، وذلك من أجل تلبية احتياجات أصحاب المعاشات تزامنا مع استقبال عيد الفطر المبارك.

أماكن صرف معاش شهر أبريل

ويمكن للمستحقين للمعاش صرف معاشات شهر أبريل من البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خلال أيام 25 و26 و27 مارس، بالإضتفة إلي الصرف من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر.

زيادة معاشات شهر أبريل 2025

أعلن أحمد كاجوك وزير المالية عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، مؤكدًا أن تلك الزيادة بشكل دائم، وليس كإجراء مؤقت.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

معاشات شهر أبريل

كما صرح وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات اقترب من الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%.

كيفية الإستعلام عن الزيادة في المعاش

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

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