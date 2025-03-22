موعد إجازة عيد الفطر 2025 .. بأجر كامل لكل موظفين الدولة

يعد موعد إجازة عيد الفطر 2025 المبارك ، من أهم ما يبحث عنه الجميع في هذا الوقت ، بعد أن انقضى أكثر من ثلثي شهر رمضان ليلة تلو ليلة في سرعة ، وعلى الرغم أن البحوث الفلكية حددت عدة رمضان بتسعة وعشرين يومًا ليكون السبت آخر أيامه ومن ثم يكون موعد عيد الفطر 2025 هو الأحد ، إلا أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد بداية ونهاية الشهور القمرية - الهجرية، ويعرض الموجز موعد إجازة عيد الفطر 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025 م وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل من العام نفسه، ليبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر خمسة أيام على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وتعد اجازه العيد الفطر المبارك 2025 في مصر هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

وتؤكد الإفتاء أن تحديد موعد العيد الفطر 2025 في مصر، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد العيد في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الفطر 2025

وتؤكد الإفتاء أن تحديد موعد العيد الفطر 2025 في مصر، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد العيد في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

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