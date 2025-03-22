مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. قبل العيد ولا بعده

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، موضحة أن عمليات الصرف ستتم وفق جدول زمني محدد لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

حددت وزارة المالية موعد بدء صرف رواتب شهر أبريل ليكون اعتبارًا من 23 أبريل، إذ سيتمكن الموظفون من استلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف متأخرات شهر أبريل 2025

خصصت الوزارة 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، وهي:

6 أبريل

9 أبريل

10 أبريل

موعد الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، موعد زيادة المرتبات 2025، موضحاً أنه سوف يتم صرف ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، وذلك بداية من أول يوليو القادم.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

وتابع وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الإنتهاء من الزيادة المقبلة في شهر يوليو القادم، التي سوف تصل إلى 15%، كما سوف يشرح الصندوق جميع التفاصيل قريبًا.

الفئات المستفيدة من الزيادات

تشمل هذه الزيادات عددًا من الفئات المهمة، مثل:

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

المعلمون لتحسين أجورهم تقديرًا لدورهم في التعليم.

الأطباء والممرضون لدعم القطاع الصحي.

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتطوير البحث العلمي.

مستفيدو برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

الحد الأدنى للأجور عقب الزيادة الجديدة

ويلفت إلى أن الحد الأدنى للأجور ازداد إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في شهر مارس الجاري 2025، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية التي قد بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.

زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه.

درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه.

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موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 والحد الأدنى للأجور