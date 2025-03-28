وزير الداخلية يراجع خطط تأمين احتفالات العيد ويوجه بتكثيف الإجراءات الأمنية

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا رفيع المستوى بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، بمشاركة عدد من مساعديه والقيادات الأمنية. وتم خلال اللقاء التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الاستعدادات الأمنية لفترة عيد الفطر المبارك، والتي تتزامن مع مناسبات وطنية ودينية هامة، منها عيد القيامة المجيد، أعياد شم النسيم، وتحرير سيناء. ويكشف الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

توجيهات صارمة لضمان الأمن والاستقرار



استهل الوزير الاجتماع بتهنئة أعضاء هيئة الشرطة بحلول عيد الفطر، مثمنًا جهودهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وشدّد على ضرورة تنفيذ الخطط الأمنية بدقة وكفاءة، مؤكدًا أهمية التواجد الأمني الميداني المكثف لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

تعزيز الأمن في أماكن التجمعات والمنشآت الحيوية



وجّه وزير الداخلية بتأمين دور العبادة، المنشآت الحيوية، الحدائق العامة، المرافق السياحية، ودور السينما، مع تكثيف التواجد الأمني في الشوارع والميادين الرئيسية. كما أكد على دور عناصر الشرطة النسائية في تعزيز الأمن وفرض النظام خلال الاحتفالات.

حملات مرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانسيابية المرورية



شدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وتعزيز انتشار سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات وتحقيق سيولة مرورية. كما أكد أهمية التنسيق الكامل بين غرف العمليات ونقاط التفتيش والأكمنة الحدودية لضمان أقصى درجات الردع واليقظة الأمنية.

مكافحة الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني



أكد وزير الداخلية على استمرار جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. كما شدد على اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة، في إطار استراتيجية الوزارة لمواجهة الظواهر الإجرامية بكل حزم.

تعزيز البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين



اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعامل الإنساني مع المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان أجواء احتفالية آمنة. كما عبّر عن ثقته في قدرة رجال الشرطة على تنفيذ مهامهم بكفاءة عالية، بما يضمن الاستقرار والأمان في جميع أنحاء البلاد.

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