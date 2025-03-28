الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر في اتصال هاتفي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للاطمئنان على حالته الصحية. وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن تمنياته للإمام الأكبر بالشفاء العاجل، داعيًا الله أن يمنحه الصحة والعافية وأن يظل ذخراً للأمة الإسلامية. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي على لفتته الكريمة

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الطيب عن امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بدعمه المستمر لمؤسسة الأزهر الشريف وعلمائها في نشر قيم التسامح والاعتدال. وأكد شيخ الأزهر أن هذه المواقف تعكس اهتمام القيادة السياسية بدور الأزهر في تعزيز الاستقرار الفكري والديني في مصر والمنطقة.

تبادل التهاني بمناسبة قرب عيد الفطر

كما تبادل الرئيس السيسي وشيخ الأزهر التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأكد الطرفان على أهمية التعاون المستمر بين الدولة والأزهر في خدمة قضايا الأمة.

دعم الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال

يُعد الأزهر الشريف منارة علمية وفكرية، ويواصل دوره في نشر الفكر المعتدل ومواجهة الأفكار المتطرفة. ويحظى بدعم مستمر من القيادة السياسية في مصر، مما يعزز مكانته الإقليمية والدولية في نشر قيم التسامح والسلام.

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