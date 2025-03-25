الرئيس السيسي يتواصل هاتفيًا مع الرئيس الصومالي للاطمئنان على صحته

في لفتة إنسانية تعكس عمق العلاقات بين مصر والصومال، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، للاطمئنان على صحته بعد فترة من العناية الطبية، وجاء هذا الاتصال في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والتي تشهد دائمًا دعمًا متبادلًا في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تمنيات الرئيس السيسي بالشفاء العاجل

خلال الاتصال، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس الصومالي بالشفاء العاجل، مؤكدًا دعمه الكامل له في هذه الفترة العصيبة ،كما أبدى الرئيس السيسي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم التي قد يحتاجها الرئيس الصومالي في هذه الظروف الصحية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد على التعاون المستمر في مختلف المجالات.

شكر الرئيس الصومالي وتقديره للدعم المصري

من جانبه، شكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الرئيس السيسي على هذه اللفتة الطيبة، معربًا عن امتنانه العميق لمصر حكومة وشعبًا على دعمهم المستمر للشعب الصومالي ،وأكد الرئيس الصومالي أن هذا الاتصال يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويعزز من الروابط الأخوية التي تجمعهما، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول التي تساند الصومال في مختلف التحديات.

التزام مصر بدعم الأشقاء في إفريقيا

هذا الاتصال الهاتفي يعكس التزام مصر العميق بدعم الأشقاء في إفريقيا، خاصة في الأوقات الصعبة، ويعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في القارة، كما يعد مؤشرًا على استمرار التعاون بين مصر والصومال في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي.

العلاقات التاريخية بين مصر والصومال

من الجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والصومال قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية، حيث تسعى مصر دائمًا إلى تقديم الدعم الفني والتقني للصومال في مختلف القطاعات، وبفضل هذه العلاقات الأخوية، تتطلع الدولتان إلى تعزيز التعاون في المستقبل لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وفي الختام، فإن هذا الاتصال الهاتفي يعكس عمق الصداقة بين الرئيسين والشعبين المصري والصومالي، ويعد خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

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