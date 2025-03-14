الرئيس السيسي يستعراض مهام القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

مهام القوات المسلحة في حماية الأمن القومي.. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الحيوي الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وانتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الرئيس على الجاهزية القتالية العالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار الوطن، مشيدًا بجهود الجيش في تأمين الحدود وحماية المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى مساهمته في المشروعات التنموية.

مهام القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

كما شدد السيسي على أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن وسيفه، وتعمل بكل قوة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة والموجز يعرض التفاصيل.

جاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

وألقى الشيخ الدكتور السيد عبدالباري، خطبة الجمعة، بعنوان «شهر الانتصارات ويوم الشهيد»، التي أشار خلالها إلى أبرز الملاحم والبطولات التي حققتها الأمة الإسلامية خلال شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى أن هذا الشهر المبارك توالت فيه الإنتصارات بصدق التوكل على الله والسعي والمثابرة، وصولًا إلى تحقيق النصر المبين فى العاشر من رمضان، كما تناولت الخطبة فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، وأنه يجب علينا جميعًا أن نسير على خطى الشهداء الأبرار في بذل الغالي، والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

لقاء الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة

وعقب أداء الصلاة، التقى الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وبدأ اللقاء بتقديم الرئيس السيسي التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي تأتي بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، موجهًا التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار التي أنارت الدرب بكل العزة والفخر لاستكمال مسيرة العطاء وتحويل حلم رفعة الوطن وتقدمه إلى واقع ملموس تشهده كل ربوع الدولة المصرية بجميع المجالات.

مهام القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على الصعيدين الدولي والإقليمي، كذلك استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام لدعم ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الإستراتيجية كافة.

وبالنهاية أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن وصون مقدساته.

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