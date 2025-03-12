الرئيس السيسي يبعث برسائل طمأنة وسط التحديات.. من الأكاديمية العسكرية

قام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث كان في استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير كواليس زيارة عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية.

الرئيس السيسي

إفطار رمضاني يجمع الرئيس بالطلبة وأسرهم



حرص الرئيس السيسي خلال زيارته على مشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية ودارسي الدورات المدنية وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم وجبة الإفطار، في أجواء تعكس روح الأسرة والانتماء الوطني.

وجاءت هذه الزيارة في إطار دعم القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية، والوقوف على مستوى التأهيل والتدريب الذي يتلقاه الطلبة لضمان تخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل الوطن.

تحية لذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد



في مستهل حديثه، وجه الرئيس السيسي تحية تقدير وإجلال بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، التي تتزامن مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأكد أن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تمثل نموذجًا خالدًا للتضحية والفداء في تاريخ مصر العسكري.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية وأثرها على الأمن القومي



تطرق الرئيس السيسي خلال اللقاء إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، موضحًا انعكاساتها على الأمن القومي المصري. وأكد أن موقف مصر الثابت عبر التاريخ يعكس رؤيتها الحكيمة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائمًا ما تقف بجانب أشقائها لمواجهة التحديات المختلفة.

كما استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، لضمان تحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الوعي والإدراك الصحيح لمجريات الأحداث، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي.

رسائل تحفيزية لطلبة الأكاديمية وأسرهم



وجه الرئيس السيسي رسالة هامة إلى طلبة الأكاديمية العسكرية ودارسي الدورات المدنية، حثهم فيها على بذل أقصى جهدهم خلال فترة دراستهم ليكونوا في طليعة شباب الوطن المتميزين، مؤكدًا أن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها المخلصين.

كما أثنى الرئيس على الدور الكبير للأسر في تنشئة أبنائهم على حب الوطن، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على دعمهم وجهودهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء الدولة.

تطوير الأكاديمية العسكرية



أكد الرئيس السيسي خلال حديثه أن الدولة حريصة على التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبية داخل الأكاديمية العسكرية، بهدف تقديم برامج تعليمية متكاملة وعميقة، تشمل تخصصات متعددة مثل الهندسة، هندسة الحاسبات، وعلوم اللوجستيات، لضمان إعداد شخصيات قادرة على إدارة العمل العسكري والمدني بكفاءة واحترافية.

وأشار إلى أن هذه البرامج يتم تطويرها بالتعاون مع أساتذة متخصصين في علم النفس، الاجتماع، والسلوكيات، ما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطلبة قادرة على مواجهة التحديات بحرفية عالية.

طمأنة المصريين وسط التحديات



تطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الداخلية، مؤكدًا أن المصريين دائمًا ما يشعرون بالقلق الطبيعي تجاه الأوضاع المحيطة، خاصة في ظل الأحداث الجارية إقليميًا وعالميًا.

لكنه شدد على أن تماسك الشعب المصري ووحدته هما الضمانة الأساسية لعبور أي تحديات، مشيرًا إلى أن وحدة الصف والتكاتف الوطني هما المفتاح لتجاوز الأزمات وبناء مستقبل قوي ومستقر.

الرئيس السيسي

ختام الزيارة بصلاة المغرب داخل الأكاديمية



اختتم الرئيس السيسي زيارته للأكاديمية العسكرية بأداء صلاة المغرب داخل مسجد الأكاديمية، مؤكدًا على أهمية القيم الروحية والتربوية في تكوين الأجيال القادمة، ودورها في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الأخلاقية.

اقرأ أيضا

السيسي يدعو لتحقيق السلام العادل والشامل ويؤكد دعم حقوق الفلسطينيين وأمنهم

السيسي: خطتنا لإعادة إعمار غزة تشمل بقاء الفلسطينين على أرضهم

