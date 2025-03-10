الرئيس السيسي وقرينته يهنئون الأمة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، السيدة إنتصار السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان مشيدين بتضحيات أبطال مصر المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

تحية تقدير لأبطال العاشر من رمضان

قدمت السيدة، إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مشيدة بتضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين سطروا ملحمة خالدة في التاريخ المصري.

وقالت قرينة الرئيس في رسالتها بهذه المناسبة:

"في العاشر من رمضان، سطر أبطال مصر ملحمة خالدة، خاضوا المعركة بإيمان وعزيمة وهم صائمون، فكان النصر تتويجًا لتضحياتهم.. تحية فخر واعتزاز لمن صنعوا المجد".

الرئيس السيسي: نستلهم من الأبطال روح العزيمة والتخطيط

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استلهام الدروس المستفادة من انتصار العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن هذه المعركة كانت مثالًا للتخطيط المحكم والإرادة القوية في استعادة الحقوق الوطنية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الرئيس السيسي:

"نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".

العاشر من رمضان.. انتصار يعكس إرادة المصريين

يُعد انتصار العاشر من رمضان إحدى المحطات التاريخية الهامة التي تعكس شجاعة القوات المسلحة المصرية، حيث استطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف في معركة شهد لها العالم بقوة التخطيط والتنفيذ. وكان للصيام دور كبير في تعزيز روح العزيمة والتحدي لدى الجنود، ما جعل هذا الانتصار نموذجًا يُحتذى به في الإرادة والتضحية.

دروس مستفادة من الانتصار العظيم

لا يزال انتصار العاشر من رمضان رمزًا للصمود والتحدي، حيث يؤكد أهمية الوحدة الوطنية والتخطيط الجيد لتحقيق الأهداف. كما أنه يرسخ مفهوم أن الإيمان والعزيمة سلاحان أساسيان للنجاح في مواجهة التحديات، سواء على الصعيد العسكري أو التنموي.

احتفاء رسمي وشعبي بالذكرى المجيدة

تحيي مصر في كل عام ذكرى هذا النصر العظيم من خلال احتفالات رسمية وشعبية، حيث يتم تكريم أبطال المعركة وتسليط الضوء على التضحيات التي قُدمت لاستعادة الأرض والكرامة الوطنية. وتظل هذه الذكرى محفورة في وجدان المصريين كمصدر للفخر والعزة.

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