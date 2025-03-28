رسوم إنستاباي الجديدة.. تفاصيل التحديثات ومدى تأثيرها على المستخدمين

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تحديث جديد لهيكل الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، وعلى رأسها تطبيق "إنستاباي"، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ بدايةً من 1 أبريل 2025. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

تأثير الرسوم الجديدة على المستخدمين

من المتوقع أن تؤثر التعديلات الجديدة على أكثر من 6 ملايين مستخدم، خاصةً أن نصفهم يقومون بتحويلات نقدية بقيمة 1000 جنيه. وعلى الرغم من فرض رسوم إضافية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات المالية الرقمية وتعزيز كفاءة المعاملات الإلكترونية.

نبذة عن تطبيق إنستاباي

يعد تطبيق "إنستاباي"، الذي أُطلق في أبريل 2022، جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والتي تهدف إلى تقديم بديل رقمي متكامل للمدفوعات النقدية التقليدية. ويوفر التطبيق خدمات تحويل الأموال بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، ما يسهم في تسريع المعاملات المالية.

وشهد التطبيق نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ حجم المعاملات 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه، كما ارتفع عدد المستخدمين إلى حوالي 12.5 مليون عميل.

حدود التحويل عبر إنستاباي

وفقًا للتحديثات الأخيرة، فإن الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق تشمل:

70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

400 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملات الشهرية.



تفاصيل رسوم التحويل الجديدة

تم تحديد رسوم التحويل عبر إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، على أن تكون بحد أدنى 50 قرشًا وبحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة. وإليك بعض الأمثلة على كيفية تطبيق الرسوم:

تحويل 500 جنيه → رسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه → رسوم 1 جنيه.

تحويل 5000 جنيه → رسوم 5 جنيهات.

تحويل 20,000 جنيه → رسوم 20 جنيهًا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر مجانًا حتى 10 مرات شهريًا، وبعد ذلك سيتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا لكل استعلام إضافي.

هل تتأثر فواتير المرافق برسوم إنستاباي الجديدة؟

أوضح الخبراء المصرفيون أن رسوم دفع الفواتير، مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، عبر التطبيق ستظل كما هي دون تغيير، حيث تعتمد هذه الخدمات على رسوم متفق عليها مسبقًا، وبالتالي لن يتم تحميل المستخدمين أي تكاليف إضافية على هذه المدفوعات.

تأثير القرار على التحول الرقمي

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع المواطنين على استخدام المدفوعات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة لتقليل التعاملات النقدية التقليدية، مما يسهم في تحقيق نظام مالي أكثر كفاءة وأمانًا.

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