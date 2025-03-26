تعرف علي موعد تطبيق الرسوم على إنستا باي.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري عن بدء تطبيق رسوم على تحويلات "إنستا باي" اعتبارًا من أبريل 2025، حيث ستبلغ نسبة الرسوم 0.1% من إجمالي المبلغ المحوّل، مع وضع حد أدنى للرسوم جنيه مصري واحد وحد أقصى 20 جنيهًا. ويكشف الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب

بالإضافة إلى رسوم التحويلات، سيتم فرض 50 قرشًا كرسوم على طلب كشف الحساب المصغر أو الاستعلام عن الرصيد، مع إتاحة 10 استعلامات مجانية شهريًا لكل رقم محمول مرتبط بحساب على تطبيق "إنستا باي".

أهمية فرض رسوم على تحويلات "إنستا باي"

أوضحت المصادر أن هذه الرسوم تساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، حيث تعد تكلفة رمزية مقابل الميزات المتاحة عبر التطبيق، والذي يخدم ملايين المستخدمين يوميًا في عمليات التحويل الفوري.

الحدود القصوى للسحب عبر "إنستا باي"

وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية، قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بتعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر "إنستا باي"، حيث جاءت كالتالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.



كيفية تحويل الأموال عبر "إنستا باي"

لإجراء تحويل مالي باستخدام التطبيق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. فتح التطبيق واختيار "إرسال نقود".



2. تحديد "رقم الهاتف" كوسيلة للتحويل.



3. اختيار "حساب بنكي" بعد إدخال الرقم.



4. إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله، ثم الضغط على "التالي".



5. مراجعة تفاصيل التحويل والتأكد من صحتها.



6. إدخال الرقم السري (IPN PIN) المكون من 6 أرقام والضغط على "إدخال".



7. سيتم تنفيذ التحويل بنجاح فور إتمام الخطوات السابقة.

هذه التعديلات تأتي ضمن جهود البنك المركزي لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن تجربة أكثر تطورًا وأمانًا لمستخدمي "إنستا باي" خلال المعاملات المالية.

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