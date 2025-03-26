مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12.. منى" تخبر صالح بعرض "أيمن" للزواج العرفي منها

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل منتهي الصلاحية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، تطورات مثيرة أبرزها لقاء الكابتن "سمير" محمد عبده بماهر، حيث أخبره أن "صالح" محمد فراج و"شرقاوي" حسن مالك يعملان في مجال المراهنات على المباريات، ويحققان من خلالها مكاسب ضخمة.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12، اتجه الكابتن سمير إلى ماهر أمام البنك الذي يعمل فيه، وذلك بعدما رآه سابقًا مع شرقاوي في مركز الشباب، واستمع لحديثهما عن طبيعة العمل المشبوه الذي يديره كل من صالح وشرقاوي.

مسلسل منتهي الصلاحية

عقد أيمن، صاحب معرض السيارات خالد سرحان، اتفاقًا مع صالح يتضمن تسهيل تواصله مع مجموعة من كبار رجال الأعمال، ليشتركوا في رهانات المباريات بمبالغ كبيرة. اشترط "أيمن" أن يحصل على نصف الأرباح، وبعد تردد وافق صالح على العرض.

أما منى ياسمين رئيس، فصارحت صالح برغبة أيمن في الزواج منها عرفيًا، لكن صالح طلب منها ألا توافق، ونصحها بالمماطلة حتى يجد طريقة للتعامل معه.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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