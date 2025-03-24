مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة العاشرة.. خسائر متتالية في تطبيقات المراهنات تضع صالح ورفاقه في مأزق

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل منتهي الصلاحية، تصاعدًا في الأحداث الدرامية، حيث تمكن "صالح"الذي يجسد شخصيته محمد فراج، من إقناع "أيمن"صاحب معرض السيارات والذي يلعب دوره خالد سرحان، بالمراهنة معه على مبلغ مليون جنيه، على أن يتمكن صالح من مضاعفة المبلغ له لمليونين.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة العاشرة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة العاشرة، بدأ صالح، برفقة "شرقاوي" وصديقه "ديشا"، في خوض تجربة اللعب من خلال تطبيقات المراهنات الإلكترونية أملا في تحقيق أرباح هائلة وسداد المبلغ المتفق عليه مع أيمن، ومع ذلك لم تسر الأمور كما خططوا، فقد خسروا مرارًا وتكرارًا، إلى أن وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة، حيث لم يتبق معهم سوى 220 ألف جنيهاً من المبلغ الأساسي، لذا وجد صالح نفسه مضطرًا للبحث عن حل سريع للخروج من هذه الأزمة.

مسلسل منتهي الصلاحية

كما تطرقت الحلقة أيضًا للتأثيرات السلبية لإدمان هذه التطبيقات من خلال شخصية "فتحي"، الذي يلعب دوره الفنان محمود الليثي، وهو زوج شقيقة صالح، حيث أظهرت الأحداث كيف تحولت شخصيته بشكل جذري بسبب خسائره المتكررة في اللعبة، فقد أصبح سريع الغضب وفاقدًا للسيطرة على أعصابه.

وفي أحد المواقف فقد فتحي أعصابه خلال أحد دروسه، وانفعل على طلابه بشدة، قبل أن يقرر إلغاء الحصة بالكامل، معلنًا لهم أنه لن يعيد لهم الأموال التي دفعوها، ولسوء حظه، كانت إحدى الطالبات تقوم بتصويره أثناء انفعاله.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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