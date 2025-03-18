مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 3.. "صالح" يكتشف خداع ابنته وصدفة تقوده لعالم المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل منتهي الصلاحية، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، نقطة تحول جديدة في حياة "صالح" محمد فراج، حيث بدأ في التعرف على عالم المراهنات الإلكترونية.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الثالثة

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الثالثة، بدأت تلك الحلقة بذهاب "صالح" للقاء "شرقاوي"، الذي يجسد شخصيته الفنان حسن مالك، وهو زميله السابق في البنك، وأثناء حديثهما، يستعيدان الكثير من الذكريات القديمة، ويحكي "صالح" له عن فترة حبسه وكيف أثرت عليه، لكن سرعان ما تأخذ الأحداث منحى مختلفًا، حيث نشبت مشاجرة مفاجئة بين "شرقاوي" وأصدقائه، ليعرف "صالح" أن صديقه يعتمد على المراهنات الإلكترونية في كسب المال.

مسلسل منتهي الصلاحية



مشاهدة مسلسل منتهي الصلاحية

شرح "شرقاوي" له كيفية استخدام أحد التطبيقات الخاصة بالمراهنة على المباريات وتحقيق أرباح طائلة دون أي جهد يُذكر، وهذا أثار دهشة وانبهار "صالح".

عقب عودة "صالح" إلى المنزل، لم يستطع إخراج فكرة المراهنات من رأسه، فبدأ يبحث عن هذه التطبيقات، محاولًا فهم آلية عملها والتعرف على تفاصيلها.

كما واجه "صالح" صدمة عائلية عندما اكتشف خداع ابنته "فرح" له، حيث أخبرته بأنها سوف تذهب للسينما مع أصدقائها، لكنه تفاجأ بها وهي تخرج من السينما دون أن تشاهد الفيلم، وكان معها صديقها "مروان" وصديقتها "حلا"، فاصطدم "صالح" مما رآه، ونادها وهو غاضبًا، ويكشف لها كذبها قبل أن يصطحبها معه.

محمد فراج



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية



مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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