موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية والقنوات الناقلة في النصف الثاني من رمضان

تستعد قنوات التلفزيون لعرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025،حيث يعد مسلسل منتهي الصلاحية من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بشغف ويبحث عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.



ويستعرض لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025 والقنوات الناقلة.



موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية في النصف الثاني من رمضان 2025، ابتبدا من يوم 16 رمضان، حيث يعرض على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وكما عرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 10 مساءً والإعادة في تمام الساعة 10:00 مساءً والساعة 12:00 مساء والساعة 05:00 مساءً





قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ومن المتوقع عرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية

يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​









عدد حلقات مسلسل منتهي الصلاحية

وينتمي مسلسل منتهي الصلاحية، إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة فقط.

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