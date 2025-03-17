ملخص الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية وموعد عرض الحلقة الثالثة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية، أحداث وتفاصيل مشوقة حول صالح التي تم القبض عليه وتم تحويله للمحاكمة في قضية اختلاس أموال من البنك التي يعمل فيه.





ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية.



ملخص الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية، القبض على صالح التي يؤدي دوره محمد فراج وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال من البنك وتم سجنه عامين، واضطرت طليقته إلى بيع سيارته لتتمكن من إعالة نفسها وابنتها، وكمل قام صالح بتطليقها رسميًا أثناء تواجده في السجن.



وخرج صالح من السجن بعد مرور عامين ليكتشف أن طليقته رانيا، أصبحت مذيعة شهيرة وحققت نجاحا كبيرًا في عملها.



وتكتشف منى التي تؤدي دورها ياسمين رئيس أن خطيبها إبراهيم نصب عليها، حيث اختفى وباع الشقة التي كان من المفترض أن يتزوجوا بها، وتشعر بالحزن لانها كانت تساعده بفلوس كثيرة ليتم زواجهما.







موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وكما عرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 10 مساءً والإعادة في تمام الساعة 10:00 مساءً والساعة 12:00 مساء والساعة 05:00 مساءً





قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​





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