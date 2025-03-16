تفاصيل مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الأولي.. القبض على محمد فراج

يبحث جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025 تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية، حيث شهدت الحلقة صالح التي يعمل في بنك ويتم القبض عليه.

ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية.



ملخص الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل منتهي الصلاحية، ظهر أزمة في حساب أحد عملاء البنك الذي يعمل به صالح التي يؤدي دوره محمد فراج ويبدأ صالح في البحث وراء ذلك الحساب ليجد أن أرباح شهادات العميل لا تضاف للحساب، ويكتشف شبهة سرقة الأرباح لأحد الحسابات الأخرى بنفس البنك، وعلى الفور يواجه صالح مديره في فرع البنك، والذي يحتد عليه في الحديث ويحوله للتحقيق، نتيجة ما تحدث من أسلوب لا يعجبه.



وكما تقدم رانيا زوجة محمد فراج التي تؤدي دورها هبة مجدي إحدى حلقات البرنامج كمذيعة لأول مرة، ليقتنع بها مديرها في البرنامج ويكلفها بأن تكون مذيعة البرنامج الرئيسية.



وتقيم رانيا احتفالا عائليا رفقة أسرتها، وصالح يظل مشغول البال بالتحقيق معه في العمل، حيث تهاجمه رانيا بسبب عدم اهتمامه بما تقدمه ولم يشجعها ويتطور الأمر لاستدعاء خلافات قديمة بين الطرفين، لينتهي الحوار بطلاق صالح لرانيا، ويتفق معها انه سيترك المنزل في الصباح دون أن يخبرا ابنتهما التي تؤدي دورها جيسيكا حسام الدين، وتذهب الشرطة لمنزل صالح وتلقي القبض عليه.







موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وكما عرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 10 مساءً والإعادة في تمام الساعة 10:00 مساءً والساعة 12:00 مساء والساعة 05:00 مساءً





قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

قصة مسلسل منتهي الصلاحية

وتدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية، قي إيطار الدراما الاجتماعية، حيث تدور الأحداث حول شخصية يجسد دوره محمد فراج وهو يعمل موظف بنك، ويدخل السجن بتهمة الدخول على حسابات العملاء لأغراض غير مشروعة.



وبعد خروجه من السجن تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة، مما يكشف عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مستوحى من قصة حقيقية وكما يتناول قضايا اجتماعية معاصرة. ​​



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