مواعيد عرض مسلسل منتهي الصلاحية والقنوات الناقلة له

أيام قليلة تفصلنا على عرض مسلسل منتهي الصلاحية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، حيث من المقرر عرضه حصرياً على شاشة MBC مصر خلال النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك.

مواعيد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل منتهي الصلاحية حيث يعرض الساعة 12:00 منتصف الليل على قناة mbc مصر، ويُعاد على "MBC مصر2" الساعة 6:00 مساء، 3:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 5:00 مساءً، و10:00 مساءً.

مسلسل منتهي الصلاحية

أحداث مسلسل منتهي الصلاحية

تدور أحداث مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي مُثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين، ويسلط العمل الضوء على صالح الشاب الطموح الذي يُسجن ظُلم لتتغير حياته من موظف مرموق إلى شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريحياً لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

تصريحات محمد فراج

ومن جانبه أشار الفنان محمد فراج، في بيان صحفي له إلى أن فكرة المُسلسل نابعه من المخرج والمؤلف وعندما عُرضت علي أعجبت بها جداً، ومن وجهة نظري أعتقد أنها أول مرة يُناقش عمل درامي فكرة المراهنات الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب، وأشار إلي أنه يؤدي شخصية صالح الفايز شاب عاش حياة غير مُستقرة عائلياً ولكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث مُتغيرات تقلب حياته بسببها رأساً على عقب، وحول مدي تأثر المُشاهدين بالشخصية التي قد تُقدم سلوك غير سوي أشار فراج إلي أن الدراما تُخلق أصلا من القصص والحواديت المُستقاه من الشارع والوقائع، وقال أن المُشاهد لن يتقبل النصيحة المُباشرة بل الأفضل والأنسب أن تُقدم بصورة غير مُباشرة حتي يكون هناك إقتناع حقيقي بما يُقدم، وأوضح محمد فراج إلي أنه مؤمن جداً بفكرة البطولات الجماعية لأن الفن أصلا فعل جماعي يشترك فيه الكثيرين أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوع كبير وتُقدم شيء حقيقي ملموس وأنا أعشق هذه الأفكار التي من خلالها يمكن تقديم الكثير من الأفكار التي تصل للمُشاهدين، وقال فراج أن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي على الرغم من صداقتنا، وأكد أننا بمجرد أن بدأنا جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة، وأوضح أنه يُحب دائما أن يتعامل مع كتاب ومخرجين مُختلفين في الأفكار والرؤي لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية، ودعا محمد فراح مُشاهدي MBC مصر لمُتابعة "منتهي الصلاحية" وقال أنهم سيجدون عملاً مُختلفاً بإمتياز.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية من بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

اقرأ أيضاً:

مسلسل منتهي الصلاحية.. محمد فراج يواجه الأزمات ويتحول للعمل في المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية.. محمود الليثي يكشف عن عائلته وتفاصيل دوره