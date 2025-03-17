مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 2.. خروج صالح من السجن وصدمة منى في خطيبها

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية، حبس "صالح"الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، لمدة عامين مع تكلفته بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيها، وذلك بسبب اتهامه بالكشف عن حساب مديره في البنك، وقيامه بتحويل مبالغ مالية منه لصالح أحد العملاء في البنك وذلك بعدما هدده بمجيئه للبنك وافتعال مشكلة أمام العملاء، حيث أقدم "صالح" حل على تلك الخطوة لحل الأزمة التي حدثت لأحد العملاء والتي تمثلت في عدم إضافة أرباح شهادات العميل لحسابه البنكي، وأمرت المحكمة بحبسه عامين.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الثانية

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل منتهي الصلاحية، عقب خروج "صالح" من الحبس، لاحظ أن هناك أمور كثيرة قد تغيرت، منها ترقية طليقته "رانيا" هبة مجدي، في عملها وأنها أصبحت مذيعة كبيرة.

مسلسل منتهي الصلاحية



ومن ضمن التغيرات التي لاحظها كبر ابنته "فرح" والتحقاقها بكلية الفنون الجميلة، وقد انهارت من البكاء فور رؤيتها له وقامت باحتضانه مدة طويلة، لأنها لم تكن تراه طوال فترة حبسه.



وخلال تلك الحلقة تعرضت "منى" التي تلعب شخصيتها ياسمين رئيس لصدمة حيث اكتشفت أن خطيبها إبراهيم قد باع شقتهما، وصدمتها أيضاً بسبب أنها كانت تساعده بأموال عديدة من أجل إتمام زواجهما، وعلمت ذلك فور نقلها لجهازها لكي تقم بفرشه في شقة الزوجية، و هناك علمت بأن خطيبها قد باع الشقة واختفى.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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