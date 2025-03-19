الآن مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الرابعة.. صالح يبتكر حيلة جديدة لتحقيق مكاسب ضخمة من المراهنات

تواصل أحداث مسلسل منتهي الصلاحية تصاعدها في الحلقة الرابعة، حيث يستمر "صالح" محمد فراج في مواصلة البحث عن طرق جديدة لكي يحقق من خلالها مكاسب مالية ضخمة من خلال المراهنات، معتمداً في ذلك على ذكاءه.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الرابعة، بدأت تلك الحلقة بقرار"صالح" بتوسيع نطاق رهاناته من خلال استخدامه عدة حسابات إلكترونية في وقت واحد، لزايدة فرصته في تحقيق مكاسب مضاعفة، ولتنفيذ خطته، أتفق مع صديقه "شرقاوي" حسن مالك على أن يشتري له خطوط هاتف تحتوي على محافظ إلكترونية، لتسهيل عمليات الدفع والمراهنات.

مسلسل منتهي الصلاحية

وبدأ "شرقاوي" في إقناع مجموعة من الشباب داخل أحد مراكز الشباب الذي يعمل به، للانضمام لشبكة الرهانات مقابل الحصول على نسبة بسيطة من الأرباح، مستغلًا حاجتهم للمال، حيث سعى لضم أكبر عدد ممكن من المشتركين، مما يساهم في تضخيم مكاسب "صالح" من اللعبة.

قرر "فتحي"، زوج شقيقة "صالح"، الدخول لعالم المراهنات أيضًا، ولكن بطريقته الخاصة. مستغلًا عمله كمدرس، حيث بدأ في استدراج طلابه لخوض تجربة الرهانات، حتى وصل به الأمر لإلغاء إحدى حصصه الدراسية فقط ليتمكن من متابعة مباراة في الدوري الإنجليزي كان قد راهن عليها.

محمد فراج



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية



تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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