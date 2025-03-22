مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة السابعة.. خطة صالح تقلب الموازين على سمير وتورطه مع المراهنين

تضمنت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل منتهي الصلاحية تطورات درامية شيقة حيث نجح "صالح" محمد فراج في تنفيذ ريمونتادا على الكابتن سمير، إذ تورط الأخير بسببه مع المراهنين.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة السابعة، كما تمكن صالح من الترتيب مع حارس المرمى ومهاجم الفريق الذي كان يعتمد عليه "سمير"، وهذا أدى إلى إقامة المباراة وخسارة الفريق المنافس الذي راهن عليه "سمير"، وأصبح الأخير في موقف محرج نتيجة لتورطه مع من قاموا بإعطاؤه أموالاً لكي يسلم نتيجة المباراة لصالحهم.

مسلسل منتهي الصلاحية

كما اضطر "سمير" إلى توقيع إيصالات أمانة لضمان استحقاقات المراهنين، وهذا ساهم في انتصار "صالح" عليه وردّه لما فعله به في لعبة "المراهنة الإلكترونية".



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

محمد فراج

قصة مسلسل منتهي الصلاحية





تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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