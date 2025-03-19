تفاصيل مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الثالثة وموعد عرض الحلقة الرابعة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل منتهي الصلاحية، بحث صالح عن فرصة عمل وعندما يعرف عن تطبيقات المراهنات يبدا في التعارف واستكشاف هذه التطبيقات، وكما يزيد الشك بشأن العلاقة بين زوجته السابقة وصديقه المقرب.



ويستعرض لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 3 من مسلسل منتهي الصلاحية.



ملخص الحلقة 3 من مسلسل منتهي الصلاحية



وشهدت الحلقة 3 من مسلسل منتهي الصلاحية،

لقاء صالح بصديقه القديم شرقاوي الذي يجسد شخصيته حسن مالك، وكان زميله في البنك قبل دخوله السجن، ويكتشف صالح أن صديقه يعتمد على المراهنات الإلكترونية كمصدر للمال، واستكشاف صالح هذه التطبيقات والتعرف على تفاصيلها.





وكما يكتشف صالح أن ابنته فرح ادعت أنها ذاهبة لمشاهدة فيلم في السينما، لكنه يراها تخرج مع أصدقائها وعندما يراها بصحبة صديقها مروان وصديقتها حلا في السيارة، يواجهها بالكذب ويجبرها على العودة معه.



وكما تزداد شكوك صالح بشأن العلاقة بين زوجته السابقة التي تؤدي دورها الفنانة هبة مجدي، وصديقه المقرب، مما يدفعه للبحث عن الحقيقة والتأكد من الأمور التي تثير القلق في ذهنه.



موعد عرض مسلسل منتهي الصلاحية

ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض على MBC مصر في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وكما عرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 10 مساءً والإعادة في تمام الساعة 10:00 مساءً والساعة 12:00 مساء والساعة 05:00 مساءً





قنوات عرض مسلسل منتهي الصلاحية



ويعرض مسلسل منتهي الصلاحية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

ويشارك مسلسل منتهي الصلاحية الفنان محمد فراج، ياسمين رئيس، محمود الليثي، سامي مغاوري، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، ملك حسن. العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح. ​​

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