الآن مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 5.. سرقة أموال صالح وشرقاوي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل منتهي الصلاحية العديد من الأحداث المشوقة، حيث بدأت الحلقة بنقل "رانيا" هبة مجدي للمستشفى عقب تعرضها لآلام شديدة في قدمها، فور علم طليقها "صالح" محمد فراج بذلك اتجه إلى المستشفى من أجل الاطمئنان عليها، لكنه لاحظ وجود علاقة غريبة تجمع بينها وبين "ماهر"، صديقه القديم في البنك، وهذا أثار شكوكه وجعله يراقب تصرفاتهما.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 5

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 5، لم يخفِ صالح انزعاجه من التقارب بين ماهر ورانيا، حيث ألمح له أكثر من مرة بضرورة الابتعاد عن طليقته وابنته، لاسيما عقب خروجه من السجن وعودته لحياتهما.

مسلسل منتهي الصلاحية

كما استمر صالح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطبيق المراهنات على المباريات بمساعدة صديقه "شرقاوي"، وكانت استراتيجيتهما تعتمد على شراء خطوط هاتفية تحتوي على محافظ إلكترونية جاهزة، وهذا سهل عليهما عمليات التحويل المالي وجني الأرباح بسرعة.

لكن المفاجأة الكبرى حدثت عندما اتجه صالح وشرقاوي لسحب أموالهما، ليكتشفا أن أصحاب الخطوط الأصليين تمكنوا من استرداد الأموال وسحبها قبل وصولهما، هذه الصدمة جعلتهما يبدآن رحلة البحث عن هؤلاء الأشخاص من أجل استعادة أموالهما بأي وسيلة، وبالفعل نجحوا في العثور على اثنين من أصحاب تلك المحافظ، لكن محاولتهما لاستعادة المال انتهت بمشاجرة حادة لم تسفر عن أي نتيجة، لذا قرر شرقاوي الانسحاب من هذا المخطط، وأخبر صالح أنه لن يستمر معه في هذه اللعبة، وفضل العودة لطريقته القديمة في المراهنات التقليدية مع مدربه في مركز الشباب.

محمد فراج



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية



مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية



تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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