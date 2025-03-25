مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الحادية عشر مكاسب هائلة تعيد الأمل لصالح وشرقاوي

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل منتهي الصلاحية، تصاعدًا دراميًا في الأحداث، حيث استمر "صالح" محمد فراج في محاولاته التي يقوم بها لكي يعوض خسارته الفادحة بعدما أضاع معظم أموال "أيمن" خالد سرحان صاحب معرض السيارات، والذي منحه مليون جنيه للمراهنة، على أن يعيدها له مضاعفة بقيمة 2 مليون جنيه.

ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الحادية عشر

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة الحادية عشر، كما اكتشف "فتحي" محمود الليثي، زوج شقيقة صالح، أن الأخير يخوض رهانات من خلال تطبيق المراهنات الشهير، ويتعاون خلاله مع "شرقاوي"، والمفاجأة كانت أن فتحي نفسه سبق وأن راهن مع شرقاوي في مباراة سابقة عبر التطبيق، وحقق منها ربح قدره 150 ألف جنيهاً .

مسلسل منتهي الصلاحية

مشاهدة مسلسل منتهي الصلاحية

لكن صالح لم يسمح لفتحي بالاستمتاع بالمكسب، حيث أقنعه بعدم استلام أرباحه، ودفعه لخوض مراهنة جديدة، ووعده بربح مضاعف، فوافق على خوض الرهان مجددًا.

كما راهن صالح على مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب جورجيا، متحديًا جميع التوقعات بترجيح فوز جورجيا، وبشكل غير متوقع تحقق توقعه بالفعل، ليحصد صالح وشرقاوي مكاسب هائلة وصلت إلى تسعة أضعاف المبلغ الذي وضعوه في الرهان، وهذا مكنهم أخيرًا من جمع الأموال اللازمة لإعادتها لأيمن.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية



تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.

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