مسلسل سيد الناس الحلقة 25..الشرطة تلقي القبض على ميادةوكشف سر سناء

بدأت الحلقة 25 من مسلسل سيد الناس باجتماع بين "فتحية" إنجي المقدم و"سماح" منة فضالي و"آمنة" ريم مصطفى، خلال حديثهما وجهت "آمنة" اتهامًا صريحًا لـ"فتحية" بقتل ابنها، لكن الأخيرة أنكرت بشدة تاك التهمة وأخبرتها أن "مجدي" أحمد فهيم، هو المسؤول عن قتله، كما حذرتهم "فتحية" من الإفصاح عن مكانها لأي شخص.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 25

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 25،تمكن "فاروق الجباس" أحمد زاهر من الوصول إلى "حسنين"، عقب احتجاز زوجة الأخير وأولاده، حيث نجح في إجباره على تسليمه الذهب، لكي يتمكن من الاستيلاء عليه بالكامل.

مسلسل سيد الناس

كما شهدت تلك الحلقة ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف في دور "أبو طاهر"، الذي اصطحب معه "أم رباب" بدرية طلبة إلى "الجارحي" عمرو سعد، واتضح خلال اللقاء أن التماثيل الأثرية التي قامت "أم رباب" بأخذها من"الجارحي" واعطتها له كانت مزيفة، وطالبها الأخير بتوفير التماثيل الأصلية أو أن تعيد له الأموال التي دفعها، فطلب "الجارحي" مهلة 48 ساعة لحل تلك الأزمة، وكشف لابن عمه "رجائي" أنه سوف يجمع المبلغ المطلوب من الذهب.



كما استمر "فاروق" أحمد زاهر في تنفيذ مخططه لتوريط الجارحي في سرقة الذهب، فدفع بـ"حسنين" للذهاب إلى "الجارحي" وأخبره بأن الذهب سُرق، وأن "مجدي" و"عفيفي" أحمد رزق هما المسؤولان عن سرقته، في ذلك الوقت أخبر "فاروق" "مجدي" و"عفيفي" أن "الجارحي" يتهمهما في سرقة الذهب، لكي يحاول التفرقة بينهم.

كما واجه "الجارحي" أولاد "اعتماد"، وطلب منهم أن يذهبوا إلى مكتبه في الورشة بعدما أبلغهم "فاروق" بالمؤامرة التي حاكها ضدهم، وجمعهم بحسنين الذي كشف لهم أن فاروق هو الذي سرق الذهب بعدما هدده بقتل زوجته وأولاده.

شهدت تلك القبض على "ميادة" ملك زاه

للتحقيق معها وعند مواجهتها كشف المحقق أنها لم تخبر الشرطة بزواجها السري من "أدهم"، لكنها بررت ذلك بأن الزواج تم في السر دون علم أي من العائلتين.

أخبرها المحقق أن الرصاصة التي قتلت "أدهم" أُطلقت من مسافة تقل عن مترين، وهذا يعني أنها كانت قريبة جدًا من موقع الجريمة، وربما تكون قد رأت القاتل، رغم ذلك أصرت على عدم معرفتها بالجاني، فتم احتجازها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، حاولت والدتها "سماح" إقناعها بالكشف عن أي معلومات قد تساعدها، لكنها رفضت الإدلاء بأي تفاصيل، تدخل "الجارحي" وتحدث معها على انفراد، لكنها تمسكت بروايتها وأكدت أنها قالت كل ما تعرفه.

مسلسل سيد الناس

اختتمت تلك الحلقة بمشهد بين "آسر" مصطفى عماد و"سناء" سلوى عثمان، حيث صارحها "آسر" بأنه يعلم الحقيقة وهي أنها والدة "الجارحي"، حاولت "سناء" نفي الأمر، لكنه أصر على أنه متأكد تمامًا مما يقوله.

في ظل هذه المواجهة، أصيب "آسر" بنوبة مفاجئة، مما استدعى تدخل جده "الشيخ ربيع" محمد عبد الجواد في تلك اللحظة، اكتشف "الشيخ ربيع" سر "سناء"، لتنتهي الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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