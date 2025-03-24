مسلسل سيد الناس الحلقة 23.. آسر يساوم الجارحي على كشف هوية والدته

شهدت الحلقة 23 من مسلسل سيد الناس تصاعداً درامياً في الأحداث، حيث طلب "آسر" مصطفى عماد من والده "الجارحي" عمرو سعد إعادة والدته "آمنة" ريم مصطفى للمنزل، لكي يكشف له عن هوية والدته الحقيقية، بعدما أخبره جده "رشدي" خالد الصاوي عنها.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 23

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 23، كما شهدت تلك الحلقة تعرض "رؤوف" مؤمن نور، لهجوم عنيف من قبل بعض الأشخاص نتج عنه إصابته بعاهة مستديمة تنمعه من الإنجاب نهائياً، مما دفع "علية" طليقته رنا رئيس لزيارته من أجل الاستهزاء به، كما أخبر والدته بأنه لن يبلغ الشرطة عن طليقته خوفاً من رد فعل عائلتها ولأنه من بدأ الإساءة معها .



كما واجهت "آمنة" ريم مصطفى "مجدي" أحمد فهيم في أثناء جلوسه مع والدته "اعتماد" إلهام شاهين و"عفيفي" أحمد رزق، وأخبرتهم أنه قاتل ابنها "أدهم"، وسألها كل الحاضرين عن كيفية معرفتها بهذا الأمر فأخبرتهم أن "فتحية" قد جاءت إليها وهي التي أخبرتها بذلك، فطلب منها أن تواجهه بها أو إذا كان لديها دليلاً على صحة كلامها فعليها أن تظهره، فيما طلب منها "الجارحي" رقم هاتفها لكنها رفضت .

مسلسل سيد الناس



طلب "الجارحي" من عائلة "سماح" منة فضالي مغادرة منزلهم، بسبب عدم شعور "آسر" بالراحة في وجودهم، كما أخبرهم أنه سوف يشتري منزلهم من "فاروق الجباس" أحمد زاهر.

أخبر "الجارحي" سلوى عثمان بأن "آسر" يعلم بهوية والدته، وهذا دفعها لمواجهته وسؤاله عن هذا الأمر، لكنه رفض الإفصاح عن أي شيء.

واجه "الجارحي" "فاروق" أحمد زاهر بحقيقة زواج ابنته من "أدهم" قبل مقتله، وأخبره بأنه أحد المشتبه بهم في قتل ابنه، كما عرض عليه شراء منزل عائلة "سماح"، ورغم المبلغ الضخم الذي طلبه "فاروق"، وهو خمسة مليون دولار إلا أن "الجارحي" وافق على الفور، الأمر الذي أثار دهشة "فاروق".



استطاع"الجارحي" نقل الذهب من المنجم، بعدما اتفق مع المسؤول هناك على تنفيذ حيلة تخدع رجال "فاروق"، وإطلاق سراح رجال "رشدي" المحتجزين.

مسلسل سيد الناس

أخبر "الجارحي" زوجته "آمنة" بأن ابنه"آسر" يعرف هوية والدته، وطلب منها أن تحاول معرفة هذا الأمر منه، كما ذهبت "سماح" إلى منزل "فتحية" إنجي المقدم، حيث طلبت منها الأخيرة استدراج "مجدي" لكي تتمكن من التخلص منه، استغلت "سماح" الفرصة وحاولت التقرب منه، لكن زوجته "سارة" بشرى شاهدتهما معا.

أحضرت "أم رباب" بدرية طلبة مبلغ 5 ملايين دولار لـ"الجارحي" مقابل التماثيل الأثرية، في حين تلقى الجارحي اتصالاً من "راجية" إنجي كيوان تطلب منه إعادة الأموال إلى "صديق" محمود قابيل و"برهام" محمود السراج لتجنب التصدام معهما.

واختتمت الحلقة على إبلاغ أحد رجاله "فاروق" بما حدث في منجم الذهب، فسارع إلى هناك ليجد "الجارحي" واقفاً أمام سيارته، ويعرض عليه 5 ملايين دولار مقابل منزل عائلة "الهواري".



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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