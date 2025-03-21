مسلسل سيد الناس الحلقة 20.. الشرطة تعيد التحقيق في مقتل ابن الجارحي

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل سيد الناس، أحداث جديدة بعد خروج الجارحي من السجن، والعمل بطولة عمرو سعد الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة العشرون من مسلسل سيد الناس ومواعيد العرض فيما يلي

مسلسل سيد الناس

أحداث الحلقة العشرون من مسلسل سيد الناس

حملت الحلقة العشرون من مسلسل سيد الناس جرعة مكثفة من الإثارة والتشويق، حيث تصاعدت الأحداث بشكل درامي غير متوقع.

وبعد إطلاق سراح مجدي، تتعقد الأمور مجددًا مع ظهور أدلة جديدة تعيد فتح التحقيقات، بينما يزداد الشك حول الجميع، وتتوالى المفاجآت التي قد تقلب الموازين تمامًا.

بعد الإفراج عن مجدي، لم يستمر حريته طويلًا، حيث وجدت الشرطة نفسها مضطرة لإعادة احتجازه من جديد، بسبب الشكوك التي تحوم حول تورطه في مقتل ابن الجارحي.

من جانبه، لم ينتظر الجارحي طويلًا، وبعد خروجه من السجن قرر المواجهة المباشرة مع مجدي، سعيًا لكشف الحقيقة وسط غموض يزداد تعقيدًا.

بدأت ثقة الجارحي تتلاشى في كل من حوله، ولم يعد هناك شخص بمنأى عن دائرة الاتهام، فشكّه طال أقرب المقربين، بدءًا من برهان باشا وصديقه الطويل، وصولًا إلى فتحي وحتى مجدي نفسه.

هذه الشكوك دفعته إلى البحث عن أدلة بنفسه، ليكشف خيوط الجريمة التي أودت بحياة ابنه.

في خضم بحثه عن الحقيقة، لجأ الجارحي إلى راجية، على أمل الحصول على أي معلومات تساعده، لكنه صُدم بخبر مفاجئ "فتحية هربت ومعها مبلغ كبير من المال"، هذا التطور زاد من الشكوك حول دورها في الجريمة، خاصة بعد فرارها المفاجئ، مما جعل التحقيقات تأخذ منحى جديدًا.

في تطور غير متوقع، اعترفت ابنة الجباس لوالدتها بأنها كانت متزوجة من أدهم سرًا قبل مقتله، وهو ما فتح بابًا جديدًا من الأسرار التي لم تكن في الحسبان.

هذا الاعتراف قلب الحسابات، وأثار تساؤلات عديدة حول دوافع القاتل، وأعاد ترتيب قائمة المشتبه بهم في القضية.

رغم استكمال التحقيقات وإثبات مجدي لبراءته، حيث أكد أنه كان مع الجباس وقت وقوع الجريمة، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تغلق الملف بسهولة.

فقد قادتهم مراجعة تسجيلات المراقبة إلى اكتشاف مفاجئ الجباس نفسه اختفى في نفس توقيت الجريمة، ما جعله في مرمى الشبهات، وفتح الباب أمام استجوابه رسميًا.

مع اشتداد الضغوط عليه، حاول الجباس التلاعب بالأحداث، ولجأ إلى طارق النهري مطالبًا إياه بتقديم شهادة زور لصالحه، مؤكدًا عليه أن يخبر السلطات بأنه كان معه وقت وقوع الجريمة، محاولًا التهرب من العدالة بأي وسيلة لكن هل ستنطلي هذه الخدعة على الشرطة؟ أم أن الحقيقة ستكشف قريبًا؟

قائمة عمل مسلسل سيد الناس

يضم مسلسل سيد الناس نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل سيد الناس

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان 2025 على عدة قنوات فضائية، مع إمكانية مشاهدته عبر المنصات الرقمية.

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

• MBC مصر:

• العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً

• الإعادة: الساعة 5:00 صباحًا

• MBC:

• العرض الأول: الساعة 9:30 مساءً

• MBC مصر 2:

• العرض الأول: الساعة 1:30 صباحًا

• الإعادة: الساعة 4:00 مساءً

• MBC العراق:

• العرض الأول: الساعة 9:00 مساءً

المشاهدة عبر المنصات الرقمية

يمكن متابعة مسلسل سيد الناس عبر منصة شاهد في أي وقت، ما يتيح للمشاهدين مرونة في اختيار وقت المشاهدة المناسب لهم.



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