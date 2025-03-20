علياء صبحي: سعيدة بمشاركتي في سيد الناس

أعربت الفنانة والمطربة الشابة علياء صبحي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل “سيد الناس”، الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2025، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وقالت علياء في تصريح صحفي، إن ترشيحها للعمل جاء من قبل المخرج محمد سامي، حيث تجسد شخصية “زينب”، زوجة الفنان أحمد رزق ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت عن تفاصيل مشاهد الضرب التي جمعتها بأحمد رزق، مؤكدة أن الجمهور لم يشاهد كل الأحداث بعد، “لسه فيه ضرب أكتر وأكتر، ومعظم المشاهد كانت حقيقية وكنا بنضرب بجد. فيه مشهد تحديدًا هيتعرض قريبًا، تسبب لي في آلام شديدة، وقعدت بسببه 3 أيام مش عارفة أتحرك بسبب وجع رقبتي.”

وتخوض علياء صبحي أولى تجاربها الدرامية من خلال المسلسل، بعد نجاحها في عالم الغناء، حيث سبق أن قدمت دويتو مع الفنان تامر حسني في أغنية “اطمن”، التي حققت انتشارًا واسعًا.

وأكدت أن دورها في “سيد الناس” يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، وتطمح من خلاله لإثبات موهبتها في التمثيل بنفس النجاح الذي حققته في الغناء.

ابطال مسلسل سيد الناس

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، وأسما سليمان.

وعلى صعيد الغناء، حققت علياء نجاحًا ملحوظًا بأغنيتها “بطلنا”، التي حصدت مشاهدات ضخمة، بالإضافة إلى أغنية “روق علينا”، التي قدمتها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية.



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