مسلسل سيد الناس الحلقة 18.."الجارحي" يتلقى خبر مقتل ابنه داخل السجن

بدأت الحلقة 18 من مسلسل سيد الناس بمشهد مؤثر، حيث ظهرت "ميادة" ملك زاهر وهي تبكي على "أدهم" يوسف رأفت الملقى على الأرض غارقًا في دمائه بعدما أصيب برصاصة في رأسه، وبسبب صدمتها اتصلت بوالدتها "سماح" منة فضالي لتخبرها بما حدث.



ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 18

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 18، هرب "مجدي" أحمد فهيم من المستشفى دون علم عائلته.

في منزل "أبو العباس"، عمت أجواء الحزن عقب مقتل "أدهم"، لكن "اعتماد" إلهام شاهين ظهرت وهي غير مبالية، وكأنها لم تتأثر بالخبر.

مسلسل سيد الناس

في تلك اللحظة، استدعي رئيس قسم الشرطة "الجارحي" عمرو سعد لمكتبه، وتفاجأ بوجود ابن عمه "رجائي" أحمد عبدالله، الذي يبلغه بوفاة نجله "أدهم"، ليدخل في نوبة من البكاء، مطالبًا بالخروج من السجن فورًا لكي يقوم بتغسيله وتشييع جثمانه.

كما بدأت الشرطة تحقيقاتها مع "ميادة"، التي اعترفت أنها كانت بجانب "أدهم" لحظة إطلاق النار، لكنها لم تستطع رؤية القاتل.



كما ظهر "عفيفي" أحمد رزق وهو منهارا من البكاء حزناً على رحيل "أدهم"، وقد اندهشت والدته "اعتماد" من مشاعره، لكنه برر ذلك بأنه كان يعتبره بمثابة ابنه، خاصة في ظل حرمانه من الإنجاب وأخبرها بأن"أدهم" كان شخصًا طيبًا ومحبوبًا، رغم الخلافات بينه وبين "الجارحي" وأكد لها أن "الجارحي" رجل شهم ونادر في هذا الزمن، ثم واجه والدته قائلاً إن كراهيتها لـ "الجارحي" ليست خطأه بل نتيجة أفعال والده "رشدي" خالد الصاوي.

شعرت "اعتماد" بالغضب من حديث "عفيفي"، لكنه واصل الاعتراف بمشاعره، قائلاً إنه لطالما أحب "الجارحي" وأولاده، لكنه كان يخشى والدته، فكان يتظاهر بعكس ذلك من أجلها، وأخبرها أنه سوف يذهب لزيارة "الجارحي" في السجن ويقترح أن يساعد "مجدي" في إخراجه، لكن "اعتماد" تصدمه بإخبارها بأن لا أحد يعرف مكان "مجدي"، ثم سألها "عفيفي" إن كانت تعتقد أن "مجدي" هو من قتل "أدهم".

مسلسل سيد الناس

واختتمت الحلقة بذهاب"مجدي" لمقابلة شقيقه "الجارحي" في السجن ويقول له بحزن:"بيوجع فراق الحبايب"، ثم يرفع "الجارحي" عينيه إليه ويسأله عما إذا كان هو الذي قتل أدهم لينتهي المشهد عند هذا السؤال، تاركًا المشاهدين في حالة ترقب للحلقة القادمة لمعرفة القاتل.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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