مسلسل سيد الناس الحلقة 14.. شجار عنيف بين "الجارحي" و"مجدي" بسبب "آمنة"

في الحلقة 14 من مسلسل سيد الناس، تفاجأ "سجاد" سليمان عيد بلقاء غير متوقع مع "فاروق الجباس" أحمد زاهر أمام المزرعة التي يحتجز فيها "الجارحي" عمرو سعد "فتحية" إنجي المقدم، برر "فاروق" وجوده في المكان قائلاً إنه يعمل لصالح شخص يبحث عن قطعة أرض في تلك المنطقة، رغم أن "سجاد" لم يره منذ فترة طويلة إلا أن الأخير طلب منه رقم هاتفه .

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 14

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 14 بعد علم "سجاد" بما جرى، أخبر "الجارحي" بوصول "فاروق" للمزرعة، ليخبره الأخير بأن "فاروق" كان يراقبه، وأكد له أن حاله قد تغير، وعليه قرر "الجارحي" تغيير مكان احتجاز "فتحية" لكي لا يعرف أحدا طريقها.



في ذلك الوقت، حدث توترًا كبيرًا بين "مجدي" أحمد فهيم وابنته "حنين"، عندما رأى صورة لها وهي تعانق "أدهم" ابن "الجارحي"، لكنه غضب وحاولت والدته "اعتماد" إلهام شاهين تهدئته لكنه تواجه إلى "آمنة" ريم مصطفى، وطالبها بإبعاد ابنها عن ابنته، ثم أهانها وهددها أمام ابنها "آسر" ووالدته "اعتماد" بالقتل.

مسلسل سيد الناس

وفور علم "الجارحي" بما حدث، انفجر غضبًا في وجه "مجدي"، وتطور الأمر إلى شجار عنيف بينهما، حيث عاتبه على ما فعله مع زوجته، ثم عاد "مجدي" للمنزل باكيًا، وأخبر والدته أنه يرغب في العودة إلى لندن، وخلال حديثه معها اكشف مفاجأة أخرى من والدته "اعتماد" وهي أن "فتحية" لا تزال على قيد الحياة، وذلك بعد تلقيها اتصالًا من "فاروق"، وسمعت ذلك الخبر "سناء" سلوى عثمان، التي أبلغت "الجارحي" فورًا بما عرفته.

كما أبلغ "أدهم" والده "الجارحي" بتفاصيل علاقته بـ "حنين"، موضحًا أنها كانت تواسيه بعد انفصاله عن "ميادة"، بعدما رأته وهذا جعل "الجارحي" يستوعب موقفه بشكل أفضل، كما واجه "مجدي" ابنته "حنين" بغضب شديد، عندما حاولت أن تشرح له الموقف.

خرج "عفيفي" أحمد رزق مع زوجة والده الراحل "نادين" جوري بكر وشقيقتها "ليال" لتناول العشاء، حيث تبذل "ليال" جهودًا للتقرب منه، وفي المطعم، صادف "عفيفي" زوجته "زينب" آية زيد وهي تجلس مع المنتج والملحن الذي سيقوم بتلحين أغنيتها الجديدة، وهذا أثار غضب "عفيفي"، فقام بضربها على مرأى من الجميع، علمت "وعد" أسما سليمان بالأمر من المنتج وأخبرت "فاروق" بما حدث.

شكّت "علية" رنا رئيس في تصرفات زوجها الطبيب، فزارت طبيبًا آخر لتستفسر عن سبب تأخر حملها وإجهاضها الأخير، وعرضت عليه صورة لإحدى الحقن التي كان يحقنها بها زوجها، ليتبين لها أن تلك الحقن تمنع الحمل، وهذا كشف مؤامرة زوجها ضدها.

مسلسل سيد الناس

وفي جانب آخر، اكتشف "كمال المراغي" طارق النهري أن العمل في منجم الذهب يسير على ما يرام، خلافًا لما أشار إليه "فاروق"، ما دفعه و"عصام" أمير شاهين إلى توخي الحذر والانتباه لمخططات "فاروق".

كما كشف "فاروق" لـ "الجارحي" أنه يعلم بكل شيء عن "فتحية"، وأنه نقلها بالفعل من المزرعة إلى "فيلا" في مكان آخر في الشيخ زايد، أصاب هذا الخبر "الجارحي" بصدمة،واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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