مسلسل سيد الناس الحلقة 16..فتحية تنتقم من مجدي وتطعنه بسكين والجارحي ينقذه

بدأت الحلقة 16 من مسلسل سيد الناس بمشهد مليء بالتوتر، حيث جرى "الجارحي" عمرو سعد من أجل الوصول لمكان احتجاز "فتحية" إنجي المقدم، بعد أن كشفت له"اعتماد" إلهام شاهين عن إخبار ابنها"مجدي" أحمد فهيم بمكان"فتحية" إنجي المقدم.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 16

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 16، حاول رجال "الجارحي" إيقاف "مجدي" ومنعه من الدخول لمكان "فتحية"، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وعند وصول "الجارحي"، يجد "فتحية" قد قيدت يديه وقدميه، وكانت ممسكة بسكين، ثم وصل "الجارحي" في تلك اللحظة، ووجهت له بعض الأسئلة، قبل أن تقوم بجرحه في رقبته، فشل الجارحي في الرد على سؤالين من أسئلتها لذا قامت بجرح "مجدي"، وعلى الفور اتجه هو و"سجاد" سليمان عيد إلى المستشفى، وحاولت الشرطة كشف ملابسات الحادث، لكن "الجارحي"حاول تضليل التحقيقات بإخبار الشرطة أن "مجدي" تعرض لإصابة أثناء عمله في الحدادة.

مسلسل سيد الناس

شعرت آمنة" ريم مصطفى، زوجة "الجارحي"، بغيرة قاتلة فور علمها بأن "فتحية" لا تزال حية، فلجأت إلى "سناء" سلوى عثمان واشتكت لها مما فعله زوجها.

كما شهدت تلك الحلقة انفصال"علية"رنا رئيس عن"رؤوف"مؤمن نور، كما أعلنت عن نيتها في تدمير حياته نتيجة تسببه في إجهاضها، في نفس الوقت، طلبت "نافعة" نشوى مصطفى من ابنها "نوح" مدحت إسماعيل أن يطلق زوجته "وعد" أسما سليمان، حيث أخبره بخيانته مع "فاروق الجباس" أحمد زاهر.

اقتحم "نوح" منزل "فاروق"، ووجده بصحبة شقيقته"سماح" منة فضالي و"وعد"، وعاتبه على مرافقته لزوجته وعلمت زوجته"سماح" وابنته"ميادة" ملك زاهر بخيانته لها، ونشبت خلافات بينه وبين "فاروق" حيث اعتدى الأخير عليه هو و"سماح" بالضرب وطردهما إلى الشارع، وأجبره على تطليق "وعد".

مسلسل سيد الناس

بعد طردهما، لجأ "سماح" وعائلتها إلى منزل "أبو العباس"، حيث استقبلهم "اعتماد" رغم كراهيتها لـ"نافعة"، كما واصل "عفيفي" أحمد رزق ألاعيبه، وطلب الزواج من "ليال"، بعدما عرض على شقيقتها "نادين" جوري بكر إقناع "الجارحي" باستكمال عملهم في تجارة العملات، نظير موافقتها على زواجهما، وتحت ضغطه عليها، استجابت "نادين"، وأكدت على موافقة "ليال" أيضًا.

فور عودة "الجارحي" لمنزله، وجد "سماح" وأسرتها أمامه، بجانب"فتحية" واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.



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