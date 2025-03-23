مسلسل سيد الناس يتصدر المشهد الرمضاني ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

تصدر مسلسل سيد الناس للنجم عمرو سعد، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، حيث حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ بداية عرضه على مدار أيام شهر رمضان المبارك، ويرصد الموجز تفاصيل.

واستطاع مسلسل سيد الناس أن يجذب انتباه الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، ليصبح حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

قصة مسلسل "سيد الناس"



وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" حول شخصية الجارحي أبو العباس المُلقب بـ سيد الناس منذ صغره، وهو الأبن الأخير لرشدي أبو العباس من زوجته المجهولة، والذي تنقلب به الأمور إلى جحيم بعد وفاة والده، ليكتشف الكثير من الأسرار والخبايا التي تُغير حياته للأبد.

أبطال مسلسل "سيد الناس"



مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي. ومسلسل سيد الناس من تأليف خالد صلاح، وقصة وإخراج محمد سامي.

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