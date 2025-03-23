مسلسل سيد الناس الحلقة 22.. الجارحي يواجه مفاجآت خطيرة في وصية والده “رشدي أبو العباس”

شهدت الحلقة 22 من مسلسل سيد الناس، تطورات درامية مثيرة، حيث اكتشف "عبدالحميد السواح"كمال أبو رية صندوقًا سريًا تركه "رشدي أبو العباس" خالد الصاوي في خزنة البنك، وكان بداخله ألماس وفلاشة طلب فيها أن يسلم الفلاشة لابنه "الجارحي"عمرو سعد، وذلك بسبب ثقته المطلقة به، لافتاً أن هذه الفلاشة ستكون مفتاح حل الخلافات العائلية التي زرعتها "اعتماد" إلهام شاهين بينه وبين أشقائه.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 22

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 22 شاهد "الجارحي" محتوى الفلاشة، وهو مقطع فيديو لوالده "رشدي"، أخبره أنه سجل جميع ممتلكاته باسمه، وأن قرار توزيع الميراث متروك له وحده، فإذا كان وأشقاؤه على وفاق يسلم كل فرد منهم حقه، وإن لم يكونوا كذلك فبإمكانه حرمانهم جميعًا من حقوقهم، كما أخبره بموقع أوراق التنازل في صندوق سيارته وطلب منه تحرير "أبو سعفان" صلاح عبدالله، والقضاء على الشخص الكوري الذي يحتجزه وإن لم يقدر على ذلك فيجبر شقيقه مجدي أحمد فهيم على ذلك نظراً لقتله تسع أشخاص من قبل.

مسلسل سيد الناس

كشف "آسر" مصطفى عماد لوالده "الجارحي" أنه من صور ذلك الفيديو الذي تركه والده له، وكشف له عن خوفه من أن يلقى مصير الموت مثل شقيقه "أدهم"، وأخبره أيضًا أن التماثيل الأثرية التي يبحث عنها مخبأة في غرفة "رشدي"، وفور دخوله للغرفة أخذ التماثيل وذهب بها إلى "أم رباب" بدرية طلبة ليسألها إن كان لها علاقة بمقتل "أدهم"، لكنها تنفي تورطها في قتله.

حاولت "سماح" منة فضالي التقرب من "الجارحي"، لكن "اعتماد" اقتحمت المشهد وكشفت له أن ابنه "أدهم" تزوج من ابنتها "ميادة" ملك زاهر قبل مقتله، بعد ذلك أعطى الفلاشة لـ "اعتماد" وطلب منها أن تشاهدها مع أبنائها، فغضب كل من "مجدي" أحمد فهيم، "عفيفي" أحمد رزق، و"علية" رنا رئيس فور رؤية محتواها، لاسيما بعدما قام فاروق" أحمد زاهر بإشعال الفتنة بينهم وبين "الجارحي".

مسلسل سيد الناس



كما حاول "رؤوف" مؤمن نور استعطاف "الجارحي" لكي يعيده إلى شقيقته"علية"، لكنه أخبره بأنه كان يعطيها حقن منع الإنجاب، وهذا أثار غضب الجارحي" لذا قام بطرده من مكتبه، فرأت "علية" طليقها يخرج من مكتب شقيقها، فتعتقد أنه تآمر معه كما فعل مع أشقائها، فتواجهه لكنه ينكر، ويخبرها أنه كان سيطمئن عليها بعدما عرف بما فعله طليقها معها لكنها تظل معتقدة بتفكيرها الخاطئ فهذا يدفعه للتشاجر معها وطردها من المكتب .



ذهبت "فتحية" إنجي المقدم لمنزل صديقتها القديمة "آمنة" ريم مصطفى وتخبرها أن قاتل ابنها "أدهم" هو "مجدي"، وأعطتها رقم هاتفها، ولمحها "فاروق" وهي خارجة من منزلها، وقام بتتبعها بعدما وعد "مجدي" بإيجادها .

تطلب "علية" من "نوح" مدحت إسماعيل تنفيذ خطة معينة مقابل 100 ألف جنيه وشقة، كما تعرض طليقها رؤوف لهجوم من مجموعة رجال مجهولين، ما يزيد الغموض حول مصيره، واختتمت الحلقة بحوار بين الجارحي وابنه آسر، حيث يكشف الأخير أن رشدي أخبره بهوية والدته.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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