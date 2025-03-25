مسلسل سيد الناس الحلقة 24.. مواجهة حادة بين "الجباس" و"الجارحي" بسبب الذهب

انطلقت الحلقة 24 من مسلسل سيد الناس بمواجهة حادة بين "فاروق" أحمد زاهر و"الجارحي" عمرو سعد، حيث غضب "فاروق" عقب استيلاء الأخير على الذهب، وبالرغم من ذلك دفع "الجارحي" المبلغ الذي أتفق عليه معه واشترى به منزل عائلة "الهواري".

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 24

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 24، كما حاول "كمال المراغي" طارق النهري أن يستفيد من الوضع لصالحه، فعقد اتفاقًا مع "عصام" أمير شاهين وأخبره بمعلومة خطيرة لـ"الجارحي" تجعله يثق بهما، وهي أن "فاروق" هو القاتل الحقيقي لـ"أدهم"،كما علمت "اعتماد" إلهام شاهين بخبر استيلاء "الجارحي" على الذهب، وهذا جعلها تواجهه في مكتبه، وأخبرته أنها تعلم بتورطه في تصوير "طارق" مع إحدى السيدات، واتفاقه مع المنتج بشأن"زينب"، وكذلك تآمره مع "رؤوف" ضد "علية"، لكن "الجارحي" لا ينكر شيئًا، بل هددها بالمزيد، وطردها من مكتبه، وتوعدها بالطرد من المنزل أيضًا، معتمداً في ذلك على تسجيل جميع ممتلكات والده "رشدي" خالد الصاوي باسمه.

مسلسل سيد الناس

كما كشفت تحقيقات النيابة أن "ميادة" ملك زاهر كانت متزوجة من "أدهم" قبل مقتله، وهذا أثار شكوك الشرطة بشأن معرفتها بتفاصيل أكثر عن واقعة القتل، حيث توصلت التحريات إلى أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن مترين، مما يرجح رؤيتها للقاتل، في الوقت نفس الوقت واجهت "اعتماد" ابنها "مجدي" أحمد فهيم وسألته إن كان هو من قتل "أدهم"، لكنه نفى ذلك.

فاجئ "نوح" والديه بأن "الجارحي" اشترى منزلهم من "فاروق" مقابل 5 ملايين دولار، وسجله باسم "ميادة"، وهذا أثار دهشتهم بسبب ضخامة المبلغ، كما خطط "فاروق" لاستعادة الذهب بأي ثمن، حيث توجه "صديق" محمود قابيل و"برهام" محمود السراج إلى "السبتية" لمواجهة "الجارحي" وللمطالبة بأموالهم، لكن الأخير يرد على تهديداتهم بتهديد أقوى، قبل أن يقترح إعادة الأموال إليهم على هيئة ذهب، وهو ما وافق عليه "برهام".

مسلسل سيد الناس

في ذلك الوقت احتجز "فاروق" زوجة وأبناء "حسنين"، مسؤول منجم الذهب الذي خانه، ليجبره على الاتصال به وإطلاعه على مكان الذهب، واستجاب "حسنين" للضغط، حيث خدر حراس مخزن الذهب التابع لـ"الجارحي"، ثم أبلغ "فاروق" بأنه جاهز لتنفيذ خطته، واختتمت الحلقة بقيام "سناء" سلوى عثمان بفتح باب منزلها لتجد الشرطة أمامها، وتسألها عن "ميادة".

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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