تعرف على الحد الاقصي للتحويل علي إنستا باي اليومي.. آخر قرار

شهدت عمليات البحث حول الحد الأقصى للتحويل من تطبيق إنستا باي (Instapay) اهتمامًا متزايدًا، بعدما حدد البنك المركزي المصري حدود السحب اليومية والشهرية عبر التطبيق، وذلك في إطار تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز استخدامها في السوق المصري.

قرارات البنك المركزي بشأن إنستا باي

أصدر البنك المركزي المصري في 28 ديسمبر 2023 قرارًا بتأجيل فرض الرسوم على المعاملات التي تتم عبر تطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمى، ووجه البنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إلى عدم تحصيل أي رسوم خلال الفترة الحالية.

تعديل حدود التحويل عبر إنستاباي

عدل البنك المركزي المصري الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر تطبيق إنستا باي، وفقًا لما ورد في البند (3-1-4) من القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية.

الحد الاقصي للتحويل علي إنستا باي اليومي

وأوضح المركزي أن هذا التعديل جاء بناءً على تحليل البيانات المتعلقة بحجم وأعداد المعاملات، والذي بين وجود زيادة ملحوظة في استخدام المنظومة، ما استدعى رفع الحدود اليومية والشهرية لتناسب احتياجات المستخدمين وتعدد حالات الاستخدام.

الحدود القصوى للتحويل عبر إنستا باي

حدد البنك المركزي المصري حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستا باي وفقًا للمعايير التالية:

الحد الاقصي للتحويل علي إنستا باي اليومي

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه مصري.

كيفية التسجيل في تطبيق إنستاباي

يتطلب استخدام تطبيق إنستا باي إنشاء حساب باتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر Google Play لمستخدمي الأندرويد أو App Store لمستخدمي الآيفون. تأكيد رقم الهاتف المحمول المرتبط بالحساب البنكي. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. تفعيل البصمة لتسهيل تسجيل الدخول. اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم. إضافة بيانات البطاقة البنكية وربطها بالتطبيق. إدخال رقم سري (IPN PIN) لحماية المعاملات المالية وضمان السرية التامة.

تحديث جديد في تطبيق إنستاباي

أطلق تطبيق إنستا باي تحديثًا جديدًا يهدف إلى تقليل احتمالات الأخطاء في التحويلات المالية، خاصة عند إدخال بيانات الدفع يدويًا, وتحسين دقة المعاملات، لضمان إدخال بيانات صحيحة بنسبة 100%، ويزيد من سهولة وأمان عمليات الدفع الإلكترونية.

قدم إنستا باي ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين إنشاء رابط دفع إلكتروني يمكن مشاركته مع المستفيد، ليتم تعبئة البيانات تلقائيًا عند الضغط عليه, لتبسيط عملية التحويل، إذ يحتاج المستخدم فقط إلى إدخال المبلغ وكلمة المرور لإتمام المعاملة بنجاح.

ما هو تطبيق إنستاباي؟

يُعد إنستا باي (Instapay) تطبيقًا مرخصًا من البنك المركزي المصري، يهدف إلى تقديم خدمات الدفع اللحظي بين الحسابات البنكية المختلفة، ليسمح للمستخدمين بإجراء التحويلات المالية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.

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