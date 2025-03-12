رسوم التحويل عبر انستا باي والحد الأقصى للمعاملات.. إليك التفاصيل

التحويل عبر انستا باي.. تعد خدمة التحويل عبر انستا باي واحدة من أبرز التطبيقات المستخدمة في مصر للتحويلات المالية الرقمية، حيث تقدم للمستخدمين طريقة سهلة وسريعة لإجراء المعاملات المالية.

كما يستخدم تطبيق التحويل عبر انستا باي حوالي 13 مليون شخص في مصر بفضل ما يقدمه من خدمات تسهم في تسهيل وتحسين العمليات المالية اليومية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رسوم التحويل عبر انستا باي والحد الأقصى للمعاملات.



رسوم التحويل عبر انستا باي

وفي إطار دعم البنك المركزي المصري للمدفوعات الرقمية، تم مد فترة إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية عبر الإنترنت والموبايل البنكي حتى 30 يونيو 2025، ليشمل ذلك كافة التحويلات التي تتم بالجنيه المصري، كما شمل الإعفاء من الرسوم عملاء تطبيق انستا باي ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

يعد تطبيق انستا باي جزءًا من منظومة الدفع اللحظية التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تعزيز استخدام الحلول الرقمية في المعاملات المالية اليومية، وتوفير بديل فعّال وآمن للمدفوعات النقدية، ويستفيد من هذه الخدمة الملايين من المصريين داخل البلاد وخارجها، حيث يمكن للمصريين العاملين في الخارج إرسال الأموال لحظياً إلى حساباتهم البنكية في مصر عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

حدود التحويل عبر انستا باي

يحدد تطبيق انستا باي حدودًا معينة للتحويلات المالية لضمان أمان العمليات وتسهيل استخدامها، حيث يصل الحد الأقصى لتحويل المبلغ الواحد إلى 70 ألف جنيه مصري، في حين يتم تحديد الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية بـ 120 ألف جنيه، وللتحويلات الشهرية بـ 400 ألف جنيه، كما تعتبر هذه الحدود مناسبة للاحتياجات اليومية للكثير من الأفراد، خاصة لأولئك الذين يجرون معاملاتهم المالية بشكل منتظم.

انستا باي

وقد ساهمت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في زيادة حجم المعاملات المالية عبر تطبيق "إنستا باي"، حيث وصل عدد المعاملات المنفذة إلى حوالي 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 تريليون جنيه، بينما ارتفع عدد المستخدمين إلى 12.5 مليون عميل.

نصائح لاستخدام التحويل عبر انستا باي بأمان

لضمان تجربة آمنة عند استخدام تطبيق انستا باي، من الضروري تحديث التطبيق بشكل مستمر لمواكبة أي تحسينات أو إصلاحات تقنية قد تطرأ. كما يجب التحقق من بيانات المستلم قبل إجراء أي تحويل تجنبًا لحدوث أخطاء قد تؤدي إلى مشاكل في استرجاع الأموال، وفي حال حدوث أي مشكلة في عملية التحويل، يُنصح بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالتطبيق لتقديم الدعم اللازم.

تسهم هذه الخطوات في تعزيز أمان المعاملات وحمايتها من الأخطاء التقنية أو البشرية، مما يجعل استخدام "إنستا باي" خيارًا مريحًا وآمنًا للمستخدمين في مصر وحول العالم.

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