الحد الأقصى للتحويل من إنستا باي.. هل يوجد رسوم على التحويل؟

أعلن البنك المركزي المصري عن قرارات جديدة تتعلق بتحديد الحد الأقصى للتحويلات والسحب عبر تطبيق إنستا باي، وهو التطبيق الذي يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة عبر الهواتف المحمولة ليثير القرار اهتمام المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل الحدود الجديدة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات الرقمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل الحد الأقصى للتحويل من إنستا باي.. وهل يوجد رسوم؟

ما هو الحد الأقصى للتحويل من إنستا باي؟

تم تحديد الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر تطبيق إنستا باي بـ 70 ألف جنيه مصري.

كما تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي ليصل إلى 120 ألف جنيه مصري.

يمنح تعديل البنك المركزي هذا التعديل العملاء مرونة أكبر في إدارة معاملاتهم المالية بشكل سريع وآمن، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.

مميزات تطبيق إنستا باي

يعد تطبيق إنستا باي أحد أهم منصات تحويل الأموال الرقمية في مصر، حيث يمكن المستخدمين من تحويل الأموال بين البنوك المحلية بسهولة والسحب الفوري من الحسابات البنكية عبر الهواتف المحمولة وإتمام المعاملات المالية بسرعة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع المصرفية.

هل توجد رسوم على الاستعلام عن الرصيد؟

فيما يخص الرسوم، تختلف تكلفة الاستعلام عن الرصيد أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك. إليك بعض التفاصيل:

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.

- عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.

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