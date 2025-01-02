إعلان رسمي.. موعد استرداد شهادات البنك الأهلي والمصري لعام 2025 بفائدة 27%

تعلن الإدارة العامة للبنك الأهلي والمصري عن موعد استرداد شهادات الاستثمار لعام 2025، بفائدة 27% ، ويرجى زيارة الفروع أو الموقع الرسمي للبنك للحصول على معلومات إضافية.

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يستعد ملايين المصريين لاسترداد قيمة شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ذات العائد المرتفع، والتي أقبلوا على شرائها خلال العام الماضي 2024، وذلك بعد مرور عام من تاريخ إصدارها.

ويحين بدءً من الغد الموافق 2 يناير 2025، موعد استرداد شهادات البنك الأهلي المصري، وشهادات بنك مصر، بعائد 27%، و23.5%، وذلك طوال الأيام المقبلة، بعد انتهاء مدة الشهادات المقررة بعام واحد، منذ تاريخ الشراء.

وقرر البنك المركزي المصري منح البنوك إجازة سنوية لمدة يوم واحد، الموافق الأربعاء 1 يناير 2025، على أن يكون أول أيام عمل القطاع المصرفي بعد العودة من الإجازة هو الخميس 2-1-2025.

موعد استرداد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد المرتفع

ويستحق موعد استرداد شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، من فئات 27%، و23.5%، خلال شهر يناير الجاري، وتستمر البنوك في رد الشهادات محملة بالأرباح على مدار العام، طبقًا لموعد كل مشتر للأوعية الادخارية.

وقد أكد البنكان أن موعد انتهاء شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يكون بعد مرور عام، في ظل لجوء قطاع كبير من المواطنين الهادفين لاستثمار وادخار أموالهم إلى شرائها.

أرباح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2025

أرباح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 27% فإنها تسترد بعد مرور عام، محملة بفائدة 27%، وعليه فإن من اشترى بمبلغ 100 ألف جنيه يسترد أصل المبلغ محملًا بالفائدة، ليكون إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه، في انتهاء مدة الشهادة، حسب موعد الشراء.

أرباح شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 23.5%، فإن موعد استردادها يكون خلال العام 2025، بعد مرور سنة من تاريخ الشراء، وعليه فإن من اشترى 100 ألف جنيه شهادات 23.5، من البنك الأهلي وبنك مصر، يسترد أصل المبلغ المودع فيها، دون أي فوائد عليها، على اعتبار أن الأرباح الإجمالية كانت تصرف شهريًا بعد تقسيمها على 12 شهرًا.

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