موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.. اعرف هتقبض امتى

معاشات شهر يناير 2025.. بدأ صرف معاشات شهر يناير 2025، اليوم الاربعاء 1-1-2025، وقد قامت البنوك بصرف معاشات يناير أمس، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي المصري منح البنوك إجازة رسمية اليوم الأربعاء بمناسبة نهاية السنة المالية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025



ومن جانبها، أعلنت بعض البنوك الحكومية عن بدء صرف المعاشات أمس، حيث أصبح بإمكان المواطنين المستحقين استلام مستحقاتهم المالية عبر حساباتهم البنكية، وتشمل البنوك التي بدأت في صرف المعاشات، وتشمل: "بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك التعمير والإسكان، البنك العربي الإفريقي"، بينما يبدأ بنك ناصر الاجتماعي الصرف اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 كما أعلن كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن بدء الصرف مساء اليوم الثلاثاء.

فيما يتعلق بمواعيد صرف معاشات شهر يناير 2025 من البريد المصري، من المتوقع قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء، 1 يناير، وذلك لتسهيل عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى تمكين المستحقين من السحب عبر بطاقات الصراف الآلي "ATM" بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

معاشات شهر يناير 2025

زيادة معاشات شهر يناير 2025

أما بالنسبة للزيادة في معاشات يناير 2025، فقد أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق زيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم في أول يناير 2025 حيث سيتراوح الحد الأدنى للمعاش بين 1300 جنيه و1495 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادة الرسمية في يوليو 2025، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

- اولا: عليك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من هنا.

- ثانيا: قم باختيار أيقونة "صاحب معاش".

- ثالثا قم بالضغط على "الخدمات التأمينية" للاستعلام عن المعاش، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- رابعا: قم بالضغط على "استعلام" لعرض البيانات الأساسية لملف المعاش.

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