موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة

تتأهب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 غدًا الأربعاء، في خطوة تشمل تطبيق زيادات جديدة في الحد الأدنى والأقصى لمعاشات شهر يناير، وأجر الاشتراك التأميني، يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الهيئة لتعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وذويهم.

تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

أعلنت الهيئة أن الحد الأدنى للصرف معاشات شهر يناير، سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه مقارنةً بـ10,080 جنيه سابقًا، أي بزيادة مقدارها 1,520 جنيهًا.

وفيما يخص أجر الاشتراك التأميني، سيرتفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، بينما سيزداد الحد الأقصى ليصل إلى 14,500 جنيه مقارنةً بـ12,600 جنيه، تزامنا مع موعد صرف معاشات يناير 2025، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن الآلية السنوية التي نص عليها القانون؛ لضمان تحسين قيم المعاشات وتوفير حياة كريمة للمستفيدين.

موعد تطبيق الزيادات في المعاشات 2025

كما أوضحت الهيئة في بيانها أن تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني سيبدأ بالتزامن مع موعد صرف معاشات يناير 2025، ويعد هذا القرار خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية للمؤمن عليهم وضمان استمرارية الدعم المالي.

موعد صرف معاشات يناير

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أكدت الهيئة أن موعد صرف معاشات شهر يناير سيبدأ اعتبارًا من الأربعاء 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، يمكن للمستفيدين استلام مستحقاتهم من خلال عدة وسائل توفرها الهيئة لتسهيل عملية الصرف.

طريقة الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المعاشات وزياداته باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يوفر الموقع جميع المعلومات الضرورية والإرشادات الخاصة بعملية الاستعلام.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

لراحة المستفيدين، تتوفر معاشات يناير في عدد من المنافذ المختلفة:

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد

مع بداية العام الجديد، سيتم تطبيق جدول جديد لشرائح التأمينات الاجتماعية، ويستعرضه الموجز على النحو التالي..

الأولى: 1,495

الثانية: 1,725

الثالثة: 1,840

الرابعة: 2,300

الخامسة: 2,645

السادسة: 2,990

السابعة: 3,335

الثامنة: 3,680

التاسعة: 4,025

العاشرة: 4,370

الحادية عشرة: 4,715

الثانية عشرة: 5,060

الثالثة عشرة: 5,405

الرابعة عشرة: 11,592

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