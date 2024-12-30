زيادة المعاشات 2025 .. تعرف علي مواعيد الصرف والشروط

أعلنت الحكومة المصرية جدول صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية عن زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، إذ يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

ويعرض لكم الموجز الجدول الدال علي زيادات المعاشات بنسبة 10% لجميع الفئات.

موعد صرف المعاش دفعة يناير 2025

وفقاََ للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنه من المقرر صرف المعاش دفعة يناير 2025 بالزيادة الجديدة في اليم الأول من شهر يناير، وهو اليوم الموافق الأربعاء 1 يناير 2025، وبناءََ على أحكام قانون التأمينات الاجتماعي ، فإنه سيتم صرف المعاشات التي ستحول على البريد والبنوك خلال أول يوم من الشهر الجديد من كافة مكاتب البريد المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب صرفها من خلال المحافظ الإلكترونية وعبر ماكينات الصرف الآلي.

زيادة المعاشات 2025

قد أوضح اللواء جمال عوض، في بيان رسمي سابق له عن التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة:

أنه تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليبلغ 2300 جنيه بدلاََ من 2000 جنيه.

كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح قدره 14500 جنيه بدلاََ من 12600 جنيه وذلك بدايةََ من يوم 1 يناير 2025.

كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في يوم 1 يناير المقبل ليبلغ 1495 بدلاََ من 1300 جنيه.

كما يصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاََ من 10080 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يناير 2025، على النحو التالى:

- صرف معاشات شهر يناير 2025 ،من خلال منافذ البريد المصري.

- صرف معاشات شهر يناير 2025 ،من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

- صرف معاشات شهر يناير 2025 ،من خلال منافذ فوري وكارت ميزة.

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