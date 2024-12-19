هدايا الحكومة للمصريين في 2025.. عام الخير قادم بـ 3 زيادات

أعلنت الحكومة، عن حزمة قرارات هامة تدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، تشمل زيادات كبيرة في المعاشات، تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ورفع قيمة منحتي عيد الميلاد المجيد والعمالة غير المنتظمة حيث تهدف هذه القرارات إلى دعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة في إطار خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ونسرد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة عن هذه القرارات التي تعد بمثابة هدايا للعام الجديد.

زيادات المعاشات وتعديلات الاشتراكات التأمينية

زيادة الحد الأدنى للمعاش: سترتفع قيمته إلى 1,495 جنيهًا بدلًا من 1,300 جنيه.

زيادة الحد الأقصى للمعاش: سيصل إلى 11,600 جنيه بدلًا من 10,080 جنيه.

تعديلات على الاشتراكات التأمينية: الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيزيد إلى 2,300 جنيه بدلًا من 2,000 جنيه، بينما الحد الأقصى سيرتفع إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.

رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد

كما تقرر رفع منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه شهريًا بدلًا من 500 جنيه، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

تأتي هذه القرارات ضمن إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المؤمن عليهم وزيادة مستوى الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، خاصة الأكثر تضررًا اقتصاديًا.

الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة العديد من الفئات العمالية، ومن أبرزها:-

- عمال التراحيل.

- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

- قرّاء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون، والعاملون في خدمة الكنيسة.

- الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.

- موزعو الصحف والصيادون.

- العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.

- الحرفيون والعاملون في المنازل.

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