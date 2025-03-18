أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025.. إليك التفاصيل

أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025.. أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح مجموعة جديدة من شهادات الادخار لعام 2025، والتي تتميز بعوائد تنافسية تعد من بين الأعلى في السوق.

أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025, كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

قدّم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بمدة عام واحد وعائد مرتفع, وجاءت خصائصها كالتالي:

الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد السنوي: 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة.

العائد الشهري: 23.5%.

العائد اليومي: 23%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

طرح البنك شهادة بعائد متدرج يُصرف شهريًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تبدأ العائد بنسبة مرتفعة في العام الأول ثم ينخفض تدريجيًا, كالتالي:

الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات.

العائد في العام الأول: 26%.

العائد في العام الثاني: 22%.

العائد في العام الثالث: 18%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

تُعد هذه الشهادة من بين الأعلى عائدًا في السوق المصري، حيث توفر عائدًا سنويًا متدرجًا يبدأ بنسبة 30% في العام الأول ثم ينخفض في السنوات التالية.

أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025

الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات.

العائد في العام الأول: 30%.

العائد في العام الثاني: 25%.

العائد في العام الثالث: 20%.

الشهادة البلاتينية لثلاث سنوات

قدّم البنك الأهلي شهادة ادخار بعائد ثابت شهري لمدة ثلاث سنوات، مما يوفر دخلًا ثابتًا للمدخرين الراغبين في استقرار مالي.

أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي المصري 2025

الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات.

العائد الشهري: 21.5%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تتيح هذه الشهادة الاستفادة من التغيرات في أسعار الفائدة، إذ يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي.

الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات.

العائد الربع سنوي: 27.5%.

أعلي عائد لشهادات الادخار في بنك مصر

عائد شهادة ابن مصر: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد متناقص 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة, وتختلف الفائدة حسب دورية صرف العائد.

شهادة طلعت حرب: تُصدر الشهادة لأجل عام واحد بعائد يتراوح بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة القمة: تُصدر لأجل 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 21.5% سنويًا يصرف شهريًا.

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