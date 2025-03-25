رسوم انستا باي.. المركزي يعلن رسميًا الرسوم الجديدة بدءًا من 1 أبريل

رسوم انستا باي.. أعلن البنك المركزي المصري أن شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي ستبدأ تطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل والاستعلام، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025,

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة العمليات بكفاءة عالية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز حول رسوم انستا باي.

تفاصيل رسوم انستا باي الجديدة

سيتم فرض رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة.

سيتاح للمستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، على أن يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

أسباب تطبيق رسوم انستا باي الجديدة

أكدت شبكة المدفوعات اللحظية أن رسوم انستا باي الجديدة تهدف إلى:

تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى معايير الكفاءة.

تمكين الشبكة من إطلاق ميزات وخدمات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين.

استمرار الدعم والتوسع

وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي في ظل النمو الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث استفاد المستخدمون من خدمات التحويل والاستعلام مجانًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة حرصها على اتباع معايير الشفافية من خلال إظهار الرسوم المستحقة على المعاملات قبل تنفيذها عبر التطبيق.

مد فترة الإعفاء من الرسوم حتى نهاية مارس

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق عن مد فترة الإعفاء من الرسوم والمصروفات على خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2025.

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي.

نمو متزايد لتطبيق "إنستاباي"

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، ما يعكس ثقة المواطنين في هذه المنظومة التي تُعد واحدة من أنجح مشروعات البنك المركزي في السنوات الأخيرة بفضل سرعتها وكفاءتها العالية.

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