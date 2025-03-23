كيفية تحويل الأموال لخارج مصر على انستاباي.. كل ما تريد معرفته

كيفية تحويل الأموال لخارج مصر على انستاباي، يحتاج الكثير من الأشخاص تحويل أموالهم من بلد لآخر، وقد أطلق البنك المركزي المصري مؤخرًا خدمة تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستا باي".

كيفية تحويل الأموال لخارج مصر على انستاباي، ويستعرض الموجز في السطور التالية كيفية تحويل الأموال لخارج مصر على انستاباي.

هل الخدمة متاحة في كل دول العالم؟

كيفية تحويل الأموال لخارج مصر على انستاباي، ما تم الإعلان عنه أن الخدمة متاحة لعدد محدود من الدول والتي يمكن للمصريين المقيمين فيها تحويل الأموال إلى مصر عبر إنستا باي، والدول هي:

- السعودية.

- قطر.

- البحرين.

- الإمارات.

- الأردن.

- عمان.

- الكويت.

أنستاباي

طريقة تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر أنستاباي

يمكن للمقيمين في الدول المذكورة سابقًا تحويل أموالهم عبر أنستا باي عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

- يجب زيارة أحد وكلاء التحويل المعتمدين.

- قم بتقديم البيانات المطلوبة وإتمام عملية التحويل باستخدام تطبيق إنستا باي.

- سيتم استلام الأموال فورًا في الحساب البنكي للمستفيد في مصر، مما يضمن سرعة وسهولة في المعاملة.

هل الخدمة الجديدة مدعمة لكل البنوك؟

جدير بالذكر أن خدمة استقبال الأموال من الخارج محددة بعدد من البنوك بالضبط كما هي قاصرة على عدد من الدول التي ذكرناها سابقًا، وبالنسبة للبنوك التي يمكن من خلال إرسال الأموال فهي على النحو التالي:

أولًا: المملكة العربية السعودية وهذه قائمة البنوك:

- البنك الأهلي السعودي (كويك باي).

- تحويل الراجحي.

- إرسال – مصرف الإنماء.

- البنك العربي الوطني.

- بنك البلاد.



ثانيًا: قطر

- الفردان للصرافة.

- الخليج للصرافة.

- مصرف قطر الإسلامي.

- الإسلامية للصرافة.

- العربية للصرافة.



ثالثًا: الإمارات العربية المتحدة

- الفردان للصرافة.

- لولو للصرافة.

- الرستماني الدولية.

- لاري للصرافة.

- الغرير للصرافة.

- رضا الأنصاري للصرافة.

- الذهب للصرافة.

رابعًا: الكويت

- الملا للصرافة.

- الندى للصرافة.

- الكويتية البحرينية للصرافة.

- لولو للصرافة.

- الكويتية الهندية العالمية للصرافة.

- المزيني للصرافة.

- وول ستريت للصرافة.

- جويا لوكاس للصرافة.

خامسًا: البحرين

- اليوسف للصرافة.

- الزنج للصرافة.

سادسًا: الأردن

- شيفت للخدمات المالية.

- العلاونة للصرافة.

- مشربش للصرافة.

- خليل الرحمن للصرافة.

- أبو شيخة للصرافة.

- زمزم للصرافة.

- كمال للصرافة.

سابعًا: سلطنة عمان

- يوني موني للصرافة.

- الصرافة الحديثة.

- بنك مسقط.

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